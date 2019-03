Borgholzhausen . Erst waren es dichte Rauchschwaden, schließlich bahnte sich das Feuer massiv den Weg durch das Hallendach. Am Sonntagabend kam es in einem Teil des Borgholzhausener Werkes der Firma Schüco zu einem Großbrand. Der Sachschaden ist immens. Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte aber inzwischen wieder das Krankenhaus verlassen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Es war gegen 18.30 Uhr, als die werkseigene Brandmeldeanlage den Alarm auslöste. Dichte Rauchwolken breiteten sich über dem Eloxalwerk der Firma Schüco an der Südstraße aus. Ein beißender Geruch lag mittlerweile in der Luft, als wenige Minuten später mit den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr aus Borgholzhausen die ersten Helfer eintrafen.



Sie stellten fest, dass umfangreich nachalarmiert werden musste. Was den Brand im Eloxalwerk ausgelöst hatte, war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Da hier Aluminium mit Chemikalien und Säuren behandelt wird, war äußerste Vorsicht geboten. Es bestand die Gefahr, dass diese Stoffe in die Umwelt gelangt sein könnten.

Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten

Neben Löschzügen aus Versmold, Langenheide, Werther und Steinhagen war auch die Feuerwehr Dissen alarmiert worden. Ebenso wie die Kollegen aus Halle brachten sie ihr Drehleiterfahrzeug mit. Ein erster Löschversuch wurde zwischenzeitlich unterbrochen um abzuklären, inwieweit die chemischen Stoffe möglicherweise beim Löschen mit Wasser reagieren würden. Als es gegen 20.30 Uhr diesbezüglich Entwarnung gab, war der Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

Über Apps wurde die Bevölkerung gebeten, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten. Die ABC-Einheit des Kreises Gütersloh, die ebenfalls zum Einsatzort beordert wurde, konnte bei keiner ihrer Messungen bedenkliche Werte feststellen.

„Die Werkshalle hatte Brandschutzwände“, erklärte Detlev Bodt, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Gütersloh, am Sonntagabend. Zudem bestätigte er, dass keine Gefahrstoffe ausgetreten seien. „Die Stoffe wurden in der Halle aufgefangen“, erläuterte Bodt, dass für den Notfall besondere Vorrichtungen bestünden.



250 Einsatzkräfte vor Ort

Mit 50 Fahrzeugen und 250 Einsatzkräften seien die Feuerwehren angerückt. „Das Feuer blieb auf den Gebäudeteil der Eloxieranlage beschränkt“, führt Detlev Bodt weiter aus. Gegen 21 Uhr wurde das Feuer mit einem massiven Schaumangriff weitestgehend gelöscht. Die Borgholzhausener Ortsdurchfahrt war während des Einsatzes komplett gesperrt.



Neben den Einsatzkräften war auch Schüco-Chef Andreas Engelhardt am Ort des Geschehens. „Wichtig ist, dass wir keinen Personenschaden haben“, betonte er. „Alles andere kann man reparieren.“ An Werktagen sind bis zu 40 Mitarbeiter im Eloxalwerk tätig. „Es ist gut, dass wir eine so gut funktionierende Rettungskette haben“, sprach er den Einsatzkräften ausdrücklich seinen großen Dank aus.

Halle brannte schon in 1970ern

Für die Borgholzhausener Feuerwehrleute, aber auch für ältere Piumer, war der Brand an der Südstraße so etwas wie ein Déjà-Vu-Erlebnis. Bereits in den 1970er Jahren hatte die Halle, damals noch Teil des Unternehmens Huvendiek, lichterloh gebrannt. Einer der größten Einsätze, den die Feuerwehr Borgholzhausen je erlebt hatte, wie auf der Homepage der Wehr zu lesen ist.

Auch am Morgen nach dem Brand gab es keine Informationen zu der Schadenshöhe oder der Brandursache. Die Ermittlungen wurden jedoch aufgenommen.