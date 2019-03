Aus der Deckung kommt der Sänger Bosse am Samstag. Dann spielt er ein Konzert in Münster. Foto: Tim Brüning

Münster. „Ich hab gelernt, dass Leben zu genießen“, singt Bosse in seinem Stück „Alles ist jetzt“. Dass dies heißt, vor allem den Moment zu erleben, will er auch bei seinem Konzert am Samstag, 16. März, in der Halle Münsterland in Münster zeigen. Dabei will er auch eine Botschaft senden.