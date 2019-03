Oelde. Wie im Märchen klappert die Mühle im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde. Wer dort „Klipp Klapp“ sagt, meint aber nicht die Mühle, sondern das Kindermuseum gleichen Namens. Ab März gibt es dort wieder das volle Programm.

Das Kindermuseum Klipp Klapp liegt im Oelder Vier-Jahreszeiten-Park. Dort fand 2001 die Landesgartenschau statt, und dort werden im Frühling, Sommer, Herbst und Winter Feste und Aktivitäten für Familien angeboten. Auf Hängebrücken und in Baumhäusern kann man nicht nur die Seele baumeln lassen.

Für Kinder ist das Museum „Klipp Klapp“ das Kernstück des Vier-Jahreszeiten-Parks. Das steht auf vier Säulen, die auch mit den Jahreszeiten zu tun haben. In der Wassermühle, der Wetterausstellung, der gläsernen Küche und der Wasserlandschaft stehen Dinge zum Ausprobieren, Staunen, Anfassen und Mitmachen bereit.

Getreide in der alten Wassermühle mahlen

Die Wassermühle wurde im Jahr 1726 errichtet. Dort erfahren Kinder, dass Müller nicht nur ein Nachname ist, sondern auch ein Beruf war. Sie können mit echtem Getreide mahlen oder ausprobieren, wie aus Korn Mehl wird. Besonderer Clou der großen Spiel-Mühle: Sie wird nicht mit echtem Getreide, sondern mit vielen bunten Getreide-Bällen gefüttert. Kinder, die gerne mal ein Mehlsack sein wollen, können wie ein solcher die Sackrutsche hinunter rutschen.

In der von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Wasserlandschaft wird der Weg von der Bergquelle bis zur Mündung im Meer nachgezeichnet. Wasserräder und Schleusen laden zum Stauen und Spielen ein und im Hafenbecken können eine archimedische Schraube und andere Wasserfördertechniken ausprobiert werden. Außerdem stehen weitere interaktive Elemente wie ein Pumpspeicherkraftwerk und ein Segelboot bereit.

Umweltstiftung hat Wetterausstellung gefördert

Ebenfalls von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt wurde die Wetterausstellung gefördert. Dort gibt es Antworten auf Fragen wie: Woraus bestehen Wolken und wie entstehen sie? Was ist ein Hochdruckgebiet? Auf spielerische und leicht verständliche Art und Weise werden Wetterelemente wie Temperatur, Luftdruck, Wind sowie Feuchte und Niederschlag erklärt.

Viele Dinge aus dem Wasser und der Natur landen in der Küche. In der gläsernen Küche im Glasanbau des Museums können bis zu 25 Kinder als Bäcker oder Köche aktiv sein und zum Beispiel Leckereien für Kindergeburtstage herstellen. Das Gleiche wird auch für Erwachsene angeboten. Für sie wird am Samstag übrigens von 10 bis 12 Uhr eine Mühlenführung ausgerichtet. Am 12. Mai, am 4. August und am 22. September finden in Oelde Parkfestivals zu den jeweiligen Jahreszeiten statt.

Kindermuseum „Klipp Klapp“, Konrad-Adenauer-Allee 20, Oelde, Öffnungszeiten: Samstags, 14 bis 17 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr, in den Osterferien zusätzlich dienstags bis freitags 14 bis 18 Uhr. Eintritt: 0,50 bis 8 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infos unter www.kindermuseum-klipp-klapp.de oder Tel. 02522/72-822.