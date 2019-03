In Münster muss ein gefundener Blindgänger entschärft werden. Symbolfoto: dpa

Münster. In Münster ist am Mittwochnachmittag ein Blindgänger an der Mondstraße gefunden worden. Die 500-Kilo-Bombe wird noch heute entschärft. Es muss mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen bis in die Abendstunden gerechnet werden.