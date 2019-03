Blindgänger in Münster entschärft CC-Editor öffnen

In Münster musste ein gefundener Blindgänger entschärft werden. Symbolfoto: dpa

Münster. In Münster ist am Mittwochabend ein Blindgänger an der Mondstraße entschärft worden. Die 500-Kilo-Bombe wurde erst wenige Stunden vorher gefunden.