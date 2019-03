Preußisch Oldendorf. Bei einem Streit zwischen vier Männern in Preußisch Oldendorf hat ein 34-Jähriger einen anderen Mann mit einem Messer verletzt.

Der 34-Jährige ging am Montagnachmittag zusammen mit einem Bekannten in ein Mehrfamilienhaus in Preußisch Oldendorf. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wollten die beiden Männer dort Tabak und Alkohol verkaufen. Zwei 30-Jährige, die mit den beiden Männern flüchtig bekannt sind, wollten jedoch nicht auf das Geschäft eingehen. Sie baten die Männer, das Grundstück zu verlassen.

Messer gezückt

Als diese dem Wunsch nicht nachkamen, entwickelte sich laut Polizei ein Streit. Der 34-Jährige zog ein Messer und verletzte einen der Männer, der zurück ins Haus flüchtete, an der Hand. Außerdem beschädigte er dessen Bekleidung. Anschließend trat der Angreifer eine Scheibe der Haustür ein. Daraufhin flüchteten die beiden 34-Jährigen. Die Polizei konnte den Täter jedoch festnehmen. Da die Staatsanwaltschaft Bielefeld nach den Vernehmungen keinen Antrag auf Untersuchungshaft stellte, wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder nach Hause gehen.