Osnabrück . Sina und Benedict haben eine neue Mitbewohnerin. Dass sie bei dem Ehepaar einziehen würde, stand seit neun Monaten fest. Als Ella endlich eintraf, kam das trotzdem sehr plötzlich. Seitdem sie zu dritt sind, ist nichts mehr, wie es war. Paradox: Für Sina bedeutete das zu Anfang mehr Einsamkeit. Für Benedict sind viele Dinge völlig unwichtig geworden

Sina und Benedict singen einen alten Schlager. In „Der Mann am Klavier“ geht es um einen Pianisten, der für seine Darbietung ein Bier spendiert bekommt. Mit sanfter Stimme hebt Sina zur ersten Strophe an, Benedict übernimmt die zweite. Den Refrain singen sie fast flüsternd gemeinsam, so als ob in dem kleinen aber gemütlichen Wohnzimmer außer ihnen und ihrer Tochter noch jemand wäre, den sie nicht stören wollen. Dass das Stück gar kein Kinderlied ist, ist der zwei Monate alten Ella offenbar egal. Fasziniert blickt sie aus blauen Kulleraugen von der Baby-Decke zu ihren Eltern hoch, als habe sie noch nie etwas Schöneres gehört. Sina liegt bäuchlings auf der Couch, Benedict sitzt neben dem Säugling auf dem Boden und bringt nebenbei immer wieder die bunten Stofftiere an dem Holzbogen über Ella sachte zum Schwingen.





Erst nach und nach haben Sina und Benedict realisiert, dass sie jetzt Eltern sind. Den Nachnamen und den genauen Wohnort ihrer kleinen Familie will das Ehepaar aus Ostwestfalen nicht veröffentlichen. Auf diese Weise will es seine Privatsphäre und die ihrer Tochter schützen. „Als wir kurz vor Weihnachten zum Krankenhaus fuhren, war der Gedanke, dass wir als Familie wieder rauskommen, noch weit entfernt“, sagt Sina. Laut berechnetem Geburtstermin hätte Ella ein Weihnachtskind werden sollen. Stattdessen kam sie drei Tage vorher, so dass sie an Heiligabend mit ihrer Mutter das Krankenhaus verlassen, und bei ihren Eltern einziehen durfte. „Das schönste Geschenk, dass wir uns hätten wünschen können“, sagt Lehrer Benedict. Seine Freude war riesig, als er vor rund einem Jahr erfuhr, dass er Vater wird. Bei Sina dagegen überwog zuerst die Skepsis und der Gedanke, dass sich ihr Leben komplett ändern würde – obwohl sich das Ehepaar einig war, dass es Kinder haben möchte.

Im Babykosmos

Die Veränderungen, die mit Ellas Einzug einhergingen, bekam die junge Mutter stärker zu spüren als der frischgebackene Vater. „Ich habe mich in den ersten Wochen gefühlt wie in einem Paralleluniversum“, erinnert sich Sina. Sie sei vollkommen in ihrem Babykosmos versunken. Was gerade in der Welt passierte oder wie es ihren Freunden ging, davon habe sie nichts mehr mitbekommen. Diese Einsamkeit habe der Lehramtsstudentin in den ersten Tagen nach der Geburt regelmäßig die Tränen in die Augen getrieben. „Zuvor war jede Minute meines Tages durchgetaktet“, erklärt sie. Theater spielen, singen in einer Band, arbeiten an der Uni, teilnehmen an der Yoga-Stunde – all das war von jetzt auf gleich nicht mehr möglich. Sie beschreibt, dass der Wunsch nach sozialen Kontakten mitunter fast komische Ausmaße annahm:

„Einmal bin ich, ohne wirklich etwas zu brauchen, zum Bäcker gegangen, einfach um Menschen um mich zu haben.“ Sina, 29 Jahre





Jetzt, zwei Monate nach der Geburt, fängt die 29-Jährige an, wieder etwas mehr Zeit den Hobbys und Freunden zu widmen. Immer mit dabei: Töchterchen Ella. „Als ich das erste Mal mit ihr das Haus verlassen habe, hätte ich heulen können“, sagt Sina. Während des ersten Spaziergangs habe sie die ganze Zeit über panische Angst gehabt, dass irgendetwas passiert. „Man will auf alles vorbereitet sein aber inzwischen weiß ich, dass das nicht geht.“

Woran sich das Ehepaar ebenfalls gewöhnen musste: Jeder – egal ob Freunde, Familie oder sogar Fremde – habe eine Meinung dazu, wie die beiden mit ihrer Tochter umgehen sollten. „Besonders das Tragetuch, mit dem ich Ella vor meinem Bauch umher trage, polarisiert“, sagt Sina und deutet auf die gemusterte Stoffbahn, die allzeit griffbereit auf der Couch-Lehne liegt. Ob das nicht zu warm oder zu eng wäre, fragen die Verwandten, ob das Kind denn auch noch im Alter von fünf dort hängen wird, wollen Fremde im Supermarkt wissen. Inzwischen lassen sich die beiden von solchen Fragen nicht mehr irritieren. Sie sind sich sicher, dass sie für ihr Kind richtig handeln.





Sina und Benedict haben aufgehört zu singen. Erwartungsvoll schaut Ella zu ihnen noch. Kommt da vielleicht doch noch eine Strophe? Dann wird sie unruhig, fängt an zu quengeln. Auch die baumelnden Stofftiere lenken sie nicht mehr ab. „Wickeln oder Essen?“, sagt Benedict und schaut seine Frau fragend an. Eine Milchmahlzeit gab es bereits kurz bevor er von der Arbeit nach Hause kam. Dann heißt es wohl wickeln. Routiniert nimmt er seine Tochter hoch und spaziert rüber in das angrenzende Kinderzimmer. In der Ecke vor einer blau gestrichenen Wand steht der Wickeltisch, direkt daneben eine Rotlichtlampe, die in dem noch spärlich eingerichteten Raum ihre wohlige Wärme verbreitet. Der Rest des ehemaligen Arbeitszimmers „hat noch Potenzial“, sagt Benedict trocken. Die übrige Einrichtung komme mit der Zeit, genau wie die Spielsachen. Momentan schlafe Ella ohnehin noch im Beistellbett bei ihren Eltern.

"Ich-Momente suchen"

Während Benedict die volle Windel öffnet, die ihren Gestank im Raum verbreitet, lärmt Sina in der Küche. „Wenn der eine sich um Ella kümmert, erledigt der andere meist etwas im Haushalt. Anders funktioniert es nicht mehr“, erklärt Benedict und versenkt die Windel in einem großen Mülleimer. Zeit zu dritt sei rar, Zeit für sich selbst sowieso. „Wenn du schlafen kannst, dann schlaf. Wenn du duschen kannst, dusch. Man muss sich bewusst diese Ich-Momente suchen“, sagt der 28-Jährige mit einer guten Laune, die gar nicht so recht zu seiner Aussage passen will. „Der Trick ist, sich auf die Vaterschaft einzulassen. Ich musste mir auch erst darüber klarwerden, was für ein Vater ich sein möchte“, sagt er. Sicher könnte er – anders als seine Frau, die das Kind stillen muss – problemlos weiter seinen Hobbys nachgehen und dreimal die Woche zum Fußballtraining fahren. Er will es aber nicht. „Meine Prioritäten haben sich völlig geändert“, sagt der Lehrer. Dinge, die vorher für ihn immens wichtig waren, seien seit der Geburt völlig nichtig geworden. „Nach der Arbeit ist erst einmal Familie angesagt. Klausuren korrigiere ich, wenn Ella schläft.“

Ein Stück Kindheit

Auch wenn mal im Haushalt etwas liegen bleibt, empfinde er das nicht mehr als so schlimm. „Unser Alltag ist die Kindheit unserer Tochter“, sagt Benedict, während sich die jetzt zufriedene Ella mit halb geschlossenen Augen die frische Windel von ihm anlegen lässt. Am Ende zähle für ihn nicht, dass die Wohnung jeden Tag bis auf den letzten Zentimeter aufgeräumt ist, sondern dass er Zeit mit seiner Tochter verbracht hat. Als Vater sei das ohnehin recht schwierig. „Wegen des Jobs bin ich weniger zu Hause, das lässt sich nicht vermeiden“, sagt Benedict. Genau deswegen habe er oft das Gefühl, dass es schwieriger ist, eine intime Verbindung aufzubauen. Fängt seine Tochter an zu weinen, wenn er sie hochhebt, frage er sich automatisch, was er falsch gemacht hat. Aus diesem Grund habe für ihn von Anfang an festgestanden, zum passenden Zeitpunkt Vaterschaftsurlaub zu nehmen. „Dann kann Sina ihre Lehrerausbildung abschließen. Das ist nur fair.“

Es ist Abend geworden. Die kleine Familie ist wieder im Wohnzimmer zusammengekommen und hat es sich auf der Couch gemütlich gemacht. Der Länge nach liegt Ella – frisch gewickelt, satt und entspannt – auf der Brust ihrer Mutter. „Abhängen“ nennt Sina das. Beiden Elternteilen ist anzusehen, dass sie es ihrer Tochter gerne gleichtun würden. Und doch gibt es noch einiges zu erledigen – Benedict muss seinen Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten. Bevor er sich an den Schreibtisch setzt, wird aber nochmal gesungen. Das ist zu einem kleinen Familien-Ritual geworden. Leise stimmen Sina und Benedict ein Seemanslied über mutige Männer mit langen Bärten an. Wie schon zuvor ist es kein Kinderlied. Aber auch diesmal stört Ella das wenig. Sie gähnt und ist bald darauf vollkommen eingeschlafen.