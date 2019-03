Osnabrück. Im münsterländischen Wettringen ist ein Schweinetransporter in Brand geraten. Die Hälfte der Tiere ist dabei verendet oder musste getötet werden, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei des Kreises Steinfurt geriet der Viehtransporter mit 112 Schweinen gegen 11.50 Uhr an diesem Montag auf der B70 in Brand. Als der Fahrer die Rauchentwicklung an der Zugmaschine bemerkte, stoppte er den Transporter.

Die Tiere konnten jedoch nur zum Teil aus dem Anhänger des Lkw befreit werden: 64 von ihnen starben am Unfallort. Vier von ihnen mussten von Polizisten vor Ort erschossen werden, da ihre Verletzungen so schwer waren. Andere Tiere wurden von Mitarbeitern der Kreisveterinäramtes eingeschläfert. Die überlebenden Schweine wurden zum Schlachthof – dem ursprünglichen Ziel der Fahrt – gebracht.

Gegen 15 Uhr dauert der Einsatz im Bereich der B 70/L510 noch an.