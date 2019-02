Warendorf. Dieser Unfall dürfte auch für die Polizei etwas Seltenes gewesen sein: Im nordrhein-westfälischen Warendorf ist ein Mann, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, durch einen Fahrfehler zu Fall gekommen.

Der "ungewöhnliche Verkehrsunfall", wie die Polizei ihn in ihrer Mitteilung nennt, passierte am Donnerstagnachmittag in der Bauernschaft Vohren in Warendorf. Ein 95-jähriger Mann fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl hinter einem weiteren Krankenfahrstuhl auf einer Straße. Durch einen Fahrfehler kam der 95-Jährige zu Fall. Dabei verletzte sich der Senior schwer. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.