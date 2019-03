Bielefeld. Udo Jürgens hat nach seinem Tod vor viereinhalb Jahren etliche Songs hinterlassen. Die Stimme des Chemnitzer Sängers und Pianisten Martin Schmitt ist dem des Grandseigneurs des deutschen Chansons verblüffend ähnlich. Bei seiner Hommage an Udo Jürgens am Sonntag, 10. März, will er seine Lieder aber nicht originalgetreu nachsingen, sondern mit Überraschungen aufwarten.

„Ich klinge nun mal wie er. Doch imitieren möchte ich ihn nicht. Ich bleibe lieber ich selbst“, sagte Martin Schmitt dem News-Portal Tag24. Der Sänger, der sich wie Udo Jürgens selbst am Flügel begleitet, arrangiert die bekannten Hits neu und kann mit besonderen Überraschungen punkten. So wandelt er zum Beispiel das Stück „Es wird Nacht, Señorita“ zusammen mit Gitarrist Vicente Patíz stilecht und angemessen in einen Flamenco um.

„Aber bitte mit Sahne“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Ein ehrenwertes Haus“ – diese berühmten Songs von Udo Jürgens spielen Martin Schmitt und sein Orchester live und verblüffend authentisch. In ihrer Hommage blicken die Musiker voller Hochachtung auf das Lebenswerk des als Jürgen Udo Bockelmann geborenen Entertainers. Auf reine Nostalgie verzichten sie aber. Und das macht die Show von Schmitt und seinem Orchester auch für jüngere Leute interessant. Neben herausragenden Darbietungen der Instrumentalisten werden auch visuelle Effekte und moderne Arrangements geboten.

Ein Vorteil ist es aber schon, wenn man die Lieder von Udo Jürgens kennt. Presseberichten zufolge wird bei den Konzerten von Martin Schmitt und seinem Orchester heftig mitgesungen. Nach einem Heimspiel in Chemnitz berichtete die dortige Freie Presse, Schmitt habe „mehr als 1800 Leute zum Singen und Schunkeln“ gebracht.“ In der zum zweiten Mal in Folge ausverkauften Chemnitzer Stadthalle habe er für grandiose Stimmung mit seiner Udo-Jürgens-Hommage gesorgt. „Und spätestens als er zum ,griechischen Wein‘ ansetzte, hatte er die Zuhörer im Sack. Unisono trällerten alle mit“, hieß es weiter.

Der 32-jährige Martin Schmitt hat sich eine große Bürde aufgelastet. Viele Zuschauer erwarten von einer Tribute-Show sicher, dass die Darbietungen dem Original gleichen. Doch eben das will der Chemnitzer nicht. „Ich will so vieles. Ich kann so manches. Und ich gebe dafür alles. Der Perfektionismus holt mich bei meinen Inszenierungen immer wieder ein. Ein Wettkampf, den ich nur zu gern verliere – für mich, meine Band und meine Gäste“, schreibt er auf seiner Internetseite. So dürfen die Zuschauer einerseits die altbekannten Evergreens von Udo Jürgens erwarten und andererseits sich auf ein außergewöhnliches musikalisches Talent freuen.

Schmitt singt Jürgens, Stadthalle, Bielefeld, So., 10. 3., 19 Uhr, Eintritt: 42,05 bis 61,85 Euro. Kartentelefon: 0521/96360.