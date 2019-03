Münster. Exquisite Antiquitäten stehen seit 43 Jahren im Fokus der Messe „Art und Antik“ in Münster. Von Mittwoch, 6. März, bis Sonntag, 10. März, sind aber keineswegs verstaubte Möbel in der Halle Münsterland zu bewundern. Die Messe hat sich seit einiger Zeit auch moderner Kunst und zeitgenössischem Design geöffnet.

Eröffnet wird die Messe „Art und Antik“ am Mittwoch um 17 Uhr mit einer Vernissage. Besucher erhalten dann die Gelegenheit, die Exponate in der Halle Münsterland unter die Lupe zu nehmen.

An den anderen Tagen der Messe finden Vorträge und Führungen statt. So spricht zum Beispiel der Steuerberater Jörg Elberfeld am Donnerstag und Freitag um je 11.30 Uhr über das Thema „Kunstgegenstände in der Erbschafts- und Schenkungssteuer“. Die Highlights der Messe zeigt Dr. Angelika Lorenz, ehemalige Kuratorin des LWL-Museums für Kunst und Kultur Münster, am Donnerstag um 13 Uhr in einer Führung. Ebenfalls durch die Halle Münsterland führt am Freitag um 15 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr Daniel Friedt von den „Jungen Freunden des Museums für Kunst und Kultur“. Er spricht über das Thema: „Zum Nutzen und Vergnügen – Sammelobjekte von damals bis heute“.

Etwa 70 Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Österreich und Frankreich kommen auch in diesem Jahr zur „Art und Antik“ nach Münster. Auch Newcomer sind dabei. Zum Kern der Messe zählen natürlich die Antiquitäten. Seit einiger Zeit wurde das Spektrum um zeitgenössische Kunst des 21. Jahrhunderts erweitert. Zudem wurden die Bereiche Design und Fotografie mit aufgenommen.

Auf 6000 Quadratmetern edel gestalteter Ausstellungsfläche finden sich Exponate aus vier Jahrhunderten und aus allen Kontinenten. Dazu zählen unter anderem Gemälde, Schmuck, Bücher, Porzellan, Uhren, Möbel, Münzen und vieles mehr. So können sich die Besucher der Messe Einblicke in ferne Kulturen und vergangene Jahrhunderte verschaffen. Die „Masterpiece Münster“ ist eine „neue Abteilung“ der Messe mit eigenem Ausstellungsbereich. Sie beinhaltet exklusive Designobjekte der internationalen Moderne von 1960 bis 1990 bis zum heutigen Spitzendesign.

Die Macher der Messe haben einen außerordentlich hohen Qualitätsanspruch an sich selbst gelegt. Um ihn zu gewähren, prüft eine fachkundige und unabhängige Jury die zur Ausstellung gelangten Exponate. Diese strenge Jurierung ist ein Garant dafür, dass Käufer auf der Messe "Art und Antik" nur Originale erwerben. Grundlage hierfür ist der für alle Aussteller verbindliche Kriterienkatalog.

Diesen Katalog und alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.artundantik-muenster.de.

Art und Antik-Messe, Halle Münsterland, Münster, Mi., 6. 3., 17 bis 21 Uhr, Do., 7. 3., bis Sa., 9. 3., 11 bis 19 Uhr, So., 10. 3., 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 14/19 Euro. Tickets erhältlich unter www.artundantik-muenster.de oder Tel. 0251/6600-0.