Lügde. Der Blick ist einmalig, vom Hang des Campingplatzes „Eichwald“ am Rande des Schwalenberger Waldes. Dort, wo sonst Familien Urlaub machen und die malerische Landschaft genießen, deutet nur ein Absperrband auf eine der größten Tragödien des Dorfes hin. Zwei Männer sollen hier jahrelang Kinder missbraucht und die Taten gefilmt haben. Die Bestürzung ist riesig – nicht nur bei den Campern.

Sie sind wütend und fassungslos: Die Eheleute Schäfsmeier stehen an diesem Morgen vor dem Tatort. Mal wieder. Sie sind zurückgekehrt an den Ort, an dem Andreas V. zahlreiche Kinder missbraucht haben soll. Dort, wo sie einst – vor fast 50 Jahren – selbst heimisch wurden, und den Campingplatz liebevoll aufgebaut hatten.

Bewacht wird die Parzelle des Hauptverdächtigen von einer Streife. Rund um die Uhr. Absperrband und Bauzäune begrenzen den Zugang zur Hütte und zum Wohnwagen, in denen sich der 56-Jährige vor rund 30 Jahren gemeinsam mit seinen Eltern niedergelassen hatte.

„,Adi‘ war so ein hilfsbereiter Mann, ist für die älteren Camper einkaufen gegangen und hat ihnen immer geholfen“, sagt Frau Schäfsmeier mit leicht zittriger Stimme. Ihren Vornamen möchte sie nicht preisgeben. Für sie sei es unvorstellbar, dass der mutmaßliche Täter so etwas hat tun können. „Er hatte eine Pflegetochter, um die er sich liebevoll gekümmert hat. Ich hätte meine Hand für ihn ins Feuer gelegt“, sagt sie, ehe sie die Brille zur Seite schiebt, um sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen. Die Zeit seit Bekanntwerden der Vorfälle sei schlimm gewesen. Schäfsmeier:

„Die ersten zwei Wochen habe ich nur geweint.“

Verabredet im Internet

Mehr als zehn Jahre lang soll Andreas V. Kinder missbraucht haben. 31 Opfer wurden von der Polizei bislang identifiziert. Ein Großteil von ihnen war zum Zeitpunkt der Tat gerade einmal zwischen vier und 13 Jahren alt. Die Ermittler gehen von mehr als 1000 Einzeltaten aus, die der Mann - der selbst aus dem kleinen Dorf Lügde stammt , gemeinsam mit Mario S., einem 33-Jährigen aus Steinheim bei Höxter, begangen haben soll. Im Internet sollen sie sich kennengelernt und verabredet haben und schließlich auf Heiko V. (48) aus Stade gestoßen sein. In seinem Auftrag sollen Andreas V. und sein Komplize die Kinder in den Wohnwagen gelockt haben.

Die erste Tat soll laut Polizei 2008 stattgefunden haben. Seit 2016 sollen die Übergriffe regelmäßiger geworden sein. Genauer gesagt, seitdem Andreas V. selbst eine Pflegetochter hatte. Über das damals sechsjährige Mädchen soll er Kontakt zu anderen Kindern aufgebaut, mit ihnen Ausflüge ins Schwimmbad oder Touren mit dem Quad unternommen haben. Auch die eigene Pflegetochter soll er missbraucht haben. Gegen ihn und die beiden Beteiligten wird ermittelt – wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung von Kinderpornografie.

Hauptverdächtiger schon vorher auffällig

Doch den Nachbarn ist Andreas V. nicht etwa durch den engen Kontakt zu den Kindern aufgefallen, sondern durch seine unordentliche und heruntergekommene Parzelle. So heruntergekommen, dass sich einige Camper beim heutigen Chef der Anlage, Frank Schäfsmeier, beschwerten – über Müll, Dreck und den ungepflegten Vorgarten. Wohl nichts ahnend, was wirklich bei dem arbeitslosen Mann vorging. „Der Kerl hatte zwei Leben und hat uns alle verarscht“, sagt ein aufgebrachter Mann, der hier seit 25 Jahren sein Domizil hat. Er kenne den Hauptverdächtigen als „hilfsbereiten Mann“. „Wenn man etwas brauchte, hat er immer geholfen“, sagt der Rentner, der eigentlich nichts sagen dürfte, während er auf einer wackeligen Leiter stehend das Dach seiner Herberge mit Plastikvögeln aufhübscht. „Die Polizisten haben uns verboten, darüber zu sprechen.“

Der Rentner ist einer der wenigen, der seinem Unmut an diesem Tag Luft verschafft. Nur wenige Camper haben sich auf dem Platz eingefunden, auf dem an diesem Tag großes Schweigen herrscht. Die meisten verharren in ihren Wagen und Hütten. Nur der Blick vom Hang des Platzes auf den nahegelegenen Schwalenberger Wald, lässt ein Hauch des Idylls erahnen, nach dem sich die Camper hier sehnen dürften – trotz der grausamen Vorfälle.

Skandal um verloren gegangene Daten



Für die Eheleute Schäfsmeier waren die vergangenen Wochen nicht leicht. Sie sorgen sich um die Zukunft des Campingplatzes, auf dem die Stimmung „trotz allem nicht schlecht sei“, wie sie sagen. In den Ferien seien hier viele Familien mit Kindern, Dauercamper und Gäste aus den Niederlanden, die sich gerne im Freibad und dem Sportplatz auf der anderen Straßenseite aufhalten würden. Die Wut auf den Hauptverdächtigen sei groß, sagt Schäfsmeier-Senior:

„Wir haben den Platz aufgebaut. Da steckt so viel Herzblut drin und er macht das einfach kaputt.“

Er hoffe, dass sich die Vorfälle nicht auf die Existenz des Platzes niederschlagen und endlich Ruhe einkehre. Doch schon jetzt hat sich der Fall zu einer der unrühmlichsten Behördenpannen in der Geschichte Nordrhein-Westfalens entwickelt. Nur wenige Wochen nach der Festnahme des Hauptverdächtigen Anfang Dezember 2018 können die Beamten wichtiges Beweismaterial nicht mehr finden. Aus dem Kriminalkommissariat der Kreispolizei Lippe mit Sitz in Detmold sind laut den Beamten ein Alukoffer und eine Hülle mit 155 Datenträgern verschwunden – zuletzt gesehen am 20. Dezember. Erst Ende Januar wird ihr Verschwinden bemerkt. (Lesen Sie auch: Ein Kommentar – Kindesmissbrauch in Lügde offenbart Behördenversagen)

Mehrere Hinweise auf Verbrechen

Nach und nach werden immer neue Details zu den Vorfällen bekannt. Wie der WDR berichtet, soll ein 16-Jähriger ermittelt worden sein, der kinderpornographisches Material besessen habe, das auf dem Campingplatz entstanden sei. Außerdem sollen bereits 2016 erste Hinweise auf Missbrauchsfälle bei den Behörden eingegangen sein. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags weitere Untersuchungen an. Seinen Angaben zufolge soll der heute 56-jährige Hauptverdächtige bereits vor 17 Jahren verdächtigt worden sein, eine Achtjährige missbraucht zu haben. Reul: „Im Moment sieht es nicht so aus, dass ein Verfahren eingeleitet wurde.“

Erst gestern durchsuchten eine Hundertschaft der Polizei Bielefeld und Beamte der Spurensicherung die Parzelle von Andreas V. nach weiteren Hinweisen. Möbel, Kleidung und Kinderspielzeug wurden verpackt und auf DNA-Spuren überprüft. Auch ein versteckter USB-Stick wurde gefunden, von dem sich die Ermittler weitere Hinweise erhoffen.

Bei dem beschuldigten Mann soll es sich aber nicht um einen der drei Tatverdächtigen handeln, sondern um einen vierten Mann, der ebenfalls auf dem Campingplatz wohnte. Er soll mit dem 33-jährigen Tatverdächtigen Mario S. aus Steinheim befreundet gewesen sein, der auf dem Campingplatz ebenfalls eine Parzelle bewohnt haben soll. Doch die Ermittlungen wurden eingestellt, noch während Andreas V. und Mario S. andere Kinder missbraucht haben sollen – unbeobachtet von Nachbarn und Betreibern.