Münster. Im Frühjahr eröffnet in Münster das Zalando Outlet. Damit kommt neben Primark ein weiterer Anbieter in die Stadt, der Kleidung im Niedrigpreissektor verkauft. Schon jetzt besteht ein harter Wettbewerb im Handel. Was halten die Kaufmannschaft und die Initiative starke Innenstadt Münster von dem neuen Wettbewerber?

Auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern will Zalando in seinem Outlet in Münster Ware verkaufen, die im Onlineshop nicht mehr angeboten werden kann. Dabei kann es sich um Ware aus der Vorsaison handeln oder um solche, bei der beispielsweise ein Knopf fehlt, wie Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets, in einer Mitteilung beschreibt. Der genaue Eröffnungstermin steht laut einer Sprecherin des Internethändlers noch nicht fest. Irgendwann in diesem Frühjahr soll es soweit sein.

Fokus sollte auf inhabergeführten Unternehmen bleiben

Dass Zalando nach Großstädten wie Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und Leipzig jetzt auch Münster für sich entdeckt hat, bezeichnet Benedikt Hüffer von der Kaufmannschaft Münster als „interessant“. Er hat allerdings auch eine Vermutung, woran das liegen könnte: „Münster hat wohl etwas, das man im Internet nicht findet: Atmosphäre.“ Gegen den neuen Mitbewerber habe die Kaufmannschaft nichts einzuwenden, obgleich der Wettbewerb im Handel bereits knallhart sei. Umso wichtiger sei es, dass sich stationäre Händler am gleichen Standort miteinander messen. „Zalando ist hier mit den gleichen Mieten und Parkgebühren konfrontiert, wie alle anderen Händler“, so Hüffer. Er plädiert dafür, dass Münster auch künftig von inhabergeführten Unternehmen mit großer Außenwirkung geprägt sein sollte, um einen Abwärtstrend wie in anderen Innenstädten zu verhindern.

Attraktive Ergänzung für die Stadt?



Das Outlet des Onlinehändlers müsse sich zudem erst noch am Standort beweisen, betont Tobias Viehoff von der Initiative starke Innenstadt Münster. „Wir haben schon viele kommen und gehen sehen“, sagt er. Mit dem digitalen Wandel entstünden nun mal auch neue Mitbewerber auf dem Markt. Jetzt sei er gespannt, wie das Outlet angenommen wird. „Wir hoffen, dass sie der Stadt eine neue Facette zufügen“, sagt Viehoff. Als Konkurrenz für den Fachhandel, in dem es auch Beratung gibt, sieht er den neuen Mitbewerber nicht. Das Outlet könne eine attraktive Ergänzung für die Stadt sein, die laut Viehoff sehr service- und qualitätsorientiert aufgestellt ist.

Weitere Outlets geplant

Mit den Outlets richtet sich Zalando laut einer Sprecherin an Menschen, die auf der Suche nach Markenwaren und Rabatten sind und denen es nichts ausmacht, dass die Mode aus der Vorsaison stammt. Bislang gibt es Zalando Outlets in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und Leipzig. In diesem Jahr sollen weitere in Stuttgart und Hannover sowie 2020 in Mannheim, Ulm und Konstanz eröffnen. Das Unternehmen sieht eine gute Mischung aus großen Städten, Städten mit viel Potential für den Einzelhandel und dem passenden Einzugsgebiet als richtige Strategie an.