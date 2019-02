Münster. Die Logik des Horst Evers ist eine ganz spezielle. Er offenbart sie am Sonntag, 24. Februar, in der Aula am Aasee in Münster.

Zum Glück ist Horst Evers aber kein Logiker, sondern Satiriker. Sonst hätten wir weniger zu lachen. In seinen Büchern wie „Die Welt ist nicht immer Freitag“, „Für Eile fehlt mir die Zeit“ oder sein neuester Roman „Es hätte alles so schön sein können“ erzeugt der am 8. Februar 1967 in Diepholz geborene Autor immer wieder absurd-komische Situationen, die man sich eigentlich gar nicht ausdenken kann. Das reicht vom Familienvater, der in der Damenunterwäsche-Abteilung Höschen fotografiert, weil er sie für die Tochter einkaufen muss, bis zum pubertierenden Teenager, dem angesichts der Ermordung durch einen fiesen Rocker eine der Situation nicht angemessenen Reaktion im Schambereich unterläuft.

„Der Ich-Erzähler und der Autor sind schon in etwa ein und dieselbe Person“, sagte Evers, der den bürgerlichen Namen Gerd Winter trägt, mal in einem NOZ-Interview. Seine Geschichten finde er überall, sagte er weiter. Das Beobachten von Menschen sei dabei von elementarer Bedeutung.

Die Münsteraner beglückt Horst Evers am Sonntag, 24. Februar, mit seinem neuen Kabarett-Programm „Früher war ich älter“. Wieder so ein Beispiel der typisch Logik des Satirikers. Seine Erläuterung lautet wie folgt: „In diesem Programm geht es schlicht und ergreifend ums Ganze. Jetzt mal vom Großen her gesehen. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Denn schließlich wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir schon bald auf das Demnächst zurückschauen.“

In Kiel hat Horst Evers sein neues Programm schon im November gezeigt. Dort wollte er laut Kieler Nachrichten dem Publikum weismachen, er sei durchaus der sportliche Typ. „Nur sein Körper zeige sich meist müde. Trotzig“, schrieb der Chronist auf. Und er berichtete von weiteren Absurditäten, die Evers im Laufe seiner Beobachtungen aufgefallen seien. In Nienburg soll es demnach in Friedhofsnähe ein Restaurant namens „Radieschen von oben“ geben, das von zwei Vietnamesen betrieben werde. Es biete statt einer Pilz- eine „Pils“-Pfanne an, heißt es weiter. Die werde fleißig bestellt, damit die Betreiber dezent auf den Fehler hingewiesen werden können, berichtete Evers, um dann zu sagen: „Das Gericht, tatsächlich eine Pfanne voller Bier, heißt deswegen gaststättenintern auch ,Klugscheißerpfanne‘“.

Horst Evers, Aula am Aasee, Münster, So., 24. 2., 19 Uhr, Eintritt: 21 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Telefon 0541/7607780.