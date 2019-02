Gronau. Das Rock- und Popmuseum in Gronau zeigt viele Exponate aus der Historie der modernen, populären Musik. Dass Rock-Musik auch in der Provinz immer was Revolutionäres hatte, zeigt die aktuelle Ausstellung „Demos, Discos, Denkanstöße – die 70er in Westfalen“.

„Hören, sehen, fühlen“ – das sind die sinnlichen Kernelemente des Rock- und Popmuseums. Die Besucher sollen nach dem Willen der Macher „Gänsehaut-Momente wie bei einem Live-Konzert“ erleben. Das soll durch Sounds, Bilder und Exponate aus unterschiedlichen Epochen der Rock- und Pop-Geschichte sowie multimedialen und interaktiven Elementen möglich gemacht werden. Für die Fans von Udo Lindenberg steht der Höhepunkt des Museums-Besuchs schon am Eingang bereit: Gronau berühmtester Sohn begrüßt auf einer Multimonitor-Animation jeden Eintretenden höchstpersönlich.

Ein weiterer Höhepunkt aus der deutschen Rock-Geschichte ist das Can-Studio. Damit nahm die legendäre Avantgarde-Band zwischen 1971 und 1978 insgesamt acht Studioalben auf. Neben Can nutzen auch Marius Müller-Westernhagen, Helen Schneider und Fury in the Slaughterhouse das Studio.

Viele Exponate und Bilder im Rock- und Popmuseum in Gronau sprechen nicht nur die Sinnesorgane an, sie wecken auch das Erinnerungsvermögen. Die älteren Besucher der aktuellen Ausstellung werden sich sicher noch an die Ereignisse in den wilden Siebzigern erinnern. Damals waren die Zeiten schrill und bunt, bewegend und aufrührerisch, politisch und hedonistisch.

Im Zentrum der gemeinsamen Wanderausstellung „Demos, Discos, Denkanstöße – die 70er in Westfalen“ des Rock- und Popmuseums und des LWL-Museumsamts für Westfalen stehen Open-Air-Konzerte, die Umwelt- und Friedensbewegung und Großdemonstrationen ebenso wie elektrische Haushaltsgeräte, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik, Schlaghosen und Plateausohlen.

Den Kern der Ausstellung bilden Fotos von Christoph Preker (1945 bis 1996). Der Münsteraner fotografierte leidenschaftlich gern in schwarz-weiß und trotzte damit der bunten Bilderwelt der Hochglanzmagazine. Er war Münsters bekanntester Theaterfotograf, fotografierte aber auch Demos, Hausbesetzungen, Musiker sowie das Alltagsleben, und das nicht nur in Münster.

Die Ausstellungen können im neu gestalten Rock- und Popmuseum jetzt an jedem ersten Freitag im Monat bis 22 Uhr begutachtet werden. Was auf die Ohren gibt es dort auch. Am 7. März spielt die Band Die Lieferanten „Schabernacksoul“. Und am 16. März, dem St. Patrick’s Day, spielt die Band Tone Fish Irish Folk.

Anzeige Anzeige

Alle Infos unter www.rock-popmuseum.de.

Rock- und Popmuseum, Udo-Lindenberg-Platz 1, Gronau, geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, jeden ersten Freitag im Monat bis 22 Uhr. Eintritt: 9,50/7 Euro, Kinder bis sechs Jahren frei. Telefon: 02562/8148-0.