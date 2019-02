Drei Männer sollen auf dem Campingplatz in Lügde im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe viele Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Material hergestellt haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lügde. Nach dem massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) seinen Vorwurf des Behördenversagens bekräftigt. „Meine Oma hätte gemerkt, dass da was nicht stimmt", sagte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.