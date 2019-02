Auf dem Campingplatz im Kreis Lippe waren Kinder für Pornodrehs missbraucht worden. Foto: dpa

Lügde. Die Zahl der bislang bekannten Opfer von schwerem sexuellem Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde ist auf 31 gestiegen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag gemeinsam in Bielefeld mit.