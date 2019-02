Minden. Bei einem Raubüberfall auf ein Kino hat sich ein Angestellter auf ungewöhnliche, aber effektive Weise zur Wehr gesetzt.

Der 71-Jährige schlug am Freitagabend in Minden mit einem Backblech reflexartig auf die Schusswaffe des Räubers, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Völlig überrascht habe der etwa 30 Jahre alte Angreifer ohne Beute die Flucht ergriffen.

Trotz Fahndung mit Polizeihund konnte er entkommen. Der Kinoangestellte erlitt einen leichten Schock, blieb aber unverletzt. Warum das Backblech auf dem Kino-Tresen lag, war laut Polizei unklar.