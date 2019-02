Münster. Die AfD hat erfolgreich gegen die Stadt Münster geklagt, weil die Außenbeleuchtung des Rathauses beim Neujahrsempfang der Partei im Februar 2017 abgeschaltet war.

Die Veränderung abweichend von der üblichen Beleuchtung verstoße gegen das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot, urteilte das Verwaltungsgericht Münster am Freitag. Das sei rechtswidrig und nicht zulässig, da in die politische Willensbildung des Volkes eingegriffen werde. (AZ.: 1 K 3306/17)

Gegen die Veranstaltung des AfD-Kreisverbands im Rathausfestsaal hatten rund 8000 Menschen demonstriert. Auch die rund um das Rathaus ansässigen Kaufleute beteiligten sich an dem Protest, indem sie vorzeitig ihre Geschäfte schlossen und die Außenbeleuchtung abschalteten. Vor diesem Hintergrund schaltete auch die Stadt Münster die Lichter am Rathaus abends nicht an.



Stadt: Verdunkelung diente Gesamtbild

Dagegen hatte die rechtspopulistische Partei im Mai 2017 geklagt. Die Stadt verteidigte ihre Aktion mit dem Verweis auf ein einheitliches Lichtkonzept am Prinzipalmarkt. Die Verdunkelung habe nur einem einheitlichen Gesamtbild gedient – und sei nicht gegen die AfD gerichtet gewesen.



Das sahen die Richter anders. Sie urteilten, die negativen Bewertung der Partei beziehungsweise ihrer Veranstaltung könnte zur Beeinträchtigung ihrer Position im politischen Meinungskampf führen. Zudem werde mit der Aktion die Ebene eines rationalen und sachlichen Diskurses verlassen.

Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden, für die das Oberverwaltungsgericht in Münster zuständig wäre.