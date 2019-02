Münster. Die Polizei hat in Münster einen 28-Jährigen festgenommen, nachdem er seinem 25-jährigen Mitbewohner mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen hatte. Der Verletzte schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, gerieten die beiden Männer am Dienstagmittag in Streit. Dieser eskalierte und der 28-jährige Münsteraner stach seinem Mitbewohner mehrfach mit einem Messer in den Rücken. Dabei verletzte er den 25-Jährigen lebensgefährlich. Dieser konnte aus der Wohnung flüchten. Nachbarn riefen Rettungskräfte und die Polizei. Letztere nahmen den Angreifer noch in der Wohnung fest.

Angreifer schweigt

Der 25-Jährige wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht und dort notmedizinisch versorgt. Laut dem Leiter der eingerichteten Mordkommission, Joachim Poll, ist der Verletzte mittlerweile außer Lebensgefahr. „Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Der Angreifer, bei dem eine psychische Erkrankung vorliegt, äußerte sich nicht zu dem Sachverhalt“, wird Poll in der Mitteilung zitiert.

28-Jähriger schuldunfähig?

Laut Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt wird gegen den 28-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde am Mittwoch einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft die sofortige Unterbringung des Mannes in einer forensischen Klinik an. „Derzeit liegen Anhaltspunkte vor, dass der Beschuldigte aufgrund seiner Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein könnte“, wird Botzenhardt zitiert.