Lübbecke. Zum wiederholten Mal ist ein 31-jähriger Mann aus Lübbecke im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen. Binnen fünf Tagen wurde der Mann ohne Führerschein gestoppt.

Bereits am vergangenen Mittwoch war der Autofahrer von einer Streifenwagenbesatzung unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein auf der Thyssenstraße erwischt worden.

Am vergangenen Montagmittag nun geriet der VW-Fahrer gegen 13.30 Uhr in der Bohlenstraße erneut in den Fokus der Beamten. Wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch im Straßenverkehr wurde der Mann mit auf die Polizeiwache Lübbecke genommen. Dort folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Den Halter des Fahrzeugs erwartet wegen Überlassung des Autos eine Strafanzeige