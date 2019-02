Laggenbeck. Bei einem Lkw-Unfall auf der A30 zwischen Lotte und Laggenbeck ist der Fahrer eines Lkw eingeklemmt worden. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Niederlande gesperrt. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben worden.

Zwei Lastwagen sind am Dienstagvormittag an dem Auffahrunfall beteiligt gewesen, der auf der A30 zwischen Lotte und Laggenbeck in Richtung Niederlande passierte. Laut einem Polizeisprecher ist ein Lkw-Fahrer bei dem Unfall in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann, der den Unfall augenscheinlich unverletzt überstand, wie der Sprecher sagt.

Die Autobahn musste nach dem Unfall in Richtung Niederlande gesperrt werden. Laut Polizei ist der linke Fahrstreifen inzwischen wieder freigegeben worden. Der zweite Fahrstreifen bleibt für die Dauer der Bergung weiter gesperrt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von bis zu fünf Kilometern.