Osnabrück. Mit großer Verwunderung hat der Flughafen Osnabrück/Münster (FMO) die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania zur Kenntnis genommen. Zuletzt hatte die Airline einen Marktanteil von 26 Prozent am Gesamtaufkommen am FMO. Wie sich das Aus auf den Flughafen auswirken wird, ist derzeit noch unklar.

Für den FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz war das Germania-Aus in der Nacht zu Dienstag schon eine große Überraschung – auch wenn er, wie er betont, schon einige Airline-Pleiten in den vergangenen Jahren miterlebt habe. Germania hatte sich zum wichtigsten Partner nach der Lufthansa entwickelt. Immerhin rund 269.000 der erstmals wieder mehr als eine Million Fluggäste am FMO haben im vergangenen Jahr Germania gebucht – ein Marktanteil von 26 Prozent. Und in diesem Jahr sollte diese Zahl noch weiter steigen, zudem war geplant, ein drittes Germania-Flugzeug am FMO zu stationieren. Dementsprechend groß war die Erleichterung, als vor zwei Wochen durchsickerte, die finanziell angeschlagene Airline habe einen Investor gefunden. (Weiterlesen: Aus für Germania: Berliner Fluglinie stellt Betrieb ein)

Negative Vorzeichen

Doch die Hoffnung hat sich jäh zerschlagen. Bereits in den vergangenen Tagen habe man Vorzeichen registriert, „die nicht für einen intakten Flugbetrieb bei Germania gesprochen haben“, so Rainer Schwarz im Gespräch mit unserer Redaktion. Unter anderem war bekannt geworden, dass es bei der Auszahlung der Januar-Gehälter an die Mitarbeiter Verzögerungen gab. (Weiterlesen: FMO begrüßt millionsten Fluggast 2018)





In der Nacht zu Dienstag um 2 Uhr habe er von der Insolvenz der Airline erfahren, so der Geschäftsführer. Kurz zuvor seien noch zwei Germania-Maschinen am FMO angekommen – vollkommen planmäßig. Angesichts der jüngsten Ankündigung Germanias, einen Investor gefunden zu haben, sei Schwarz sehr verwundert über die Entwicklung. Wie sich die Insolvenz auf den FMO, seine Ziele und die Mitarbeiter auswirken wird, sei derzeit nicht seriös vorherzusehen, sagt der Geschäftsführer. Immerhin hatte die Airline touristisch wichtige Ziele wie Antalya, Faro, Fuerteventura, Madeira, Gran Canaria, Hurghada, Istanbul, Lanzarote, Malaga, Mallorca und Salzburg angeflogen. (Weiterlesen: Germania-Insolvenz: Was Fluggäste jetzt wissen müssen)

Kein Ersatz im Winterflugplan

Klar ist: Die Airline hat den Flugbetrieb ab sofort eingestellt, an dem Flughafen fällt somit am Dienstag ein Flug nach Lanzarote aus. Am Mittwoch sind Verbindungen nach Gran Canaria und Hurghada betroffen.

Für den Winterflugplan könne kurzfristig kein Ersatz für die gestrichenen Flüge gefunden werden. Dass das Germania-Aus jetzt und nicht plötzlich zur Urlaubssaison im Sommer erfolgt, sei gewissermaßen Glück im Unglück, da die Passagierzahlen in den Wintermonaten deutlich geringer seien. Mit Blick auf den zu Ostern beginnenden Sommerflugplan hofft der Geschäftsführer, das angepeilte Angebot sichern zu können.

Anzeige Anzeige

Der FMO hatte nach eigenen Angaben seit Beginn der Germania-Krise den Austausch mit den großen Reiseveranstaltern in Deutschland intensiviert und auf eine deutliche Diversifizierung der Anbieter gesetzt. Das war auch eine Lehre aus der Air-Berlin-Pleite. Seinerzeit hatte die Airline einen Marktanteil am FMO von über 60 Prozent, mittlerweile ist die Verteilung weitaus ausgeglichener.

"Kein Prozess von drei Wochen"

Diese Taktik soll sich nun bezahlt machen. „Wir werden nun alles daran setzen, gemeinsam mit den touristischen Partnern schnellstmöglich das Touristikprogramm am FMO zu sichern“, so Geschäftsführer Schwarz. Dennoch ist er sich bewusst darüber, „dass es eine gewisse Zeit dauern kann, bis sich der Markt geschüttelt hat. Es ist kein Prozess von drei Wochen.“

Aber was ist mit den Passagieren, die eine Urlaubsreise mit Germania gebucht haben? Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Mitteilung des Unternehmens direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei Germania gekauft hätten, bestehe aufgrund der Gesetzeslage "bedauerlicherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung", teilte Germania mit.