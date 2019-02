Osnabrück. Mit großer Verwunderung hat der Flughafen Osnabrück/Münster (FMO) die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania zur Kenntnis genommen. Zuletzt hatte die Airline einen Marktanteil von 26 Prozent am Gesamtaufkommen am FMO.

„Germania hatte am 19. Januar die Lösung der Finanzierungsfragen bekannt gegeben und wörtlich hinzugefügt, dass damit die mittel- und langfristige Perspektive gesichert sei. Knapp zwei Wochen später eine Insolvenz zu verkünden, verwundert doch sehr“, wird FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz in einer Mitteilung des Flughafens zitiert. (Weiterlesen: Aus für Germania: Berliner Fluglinie stellt Betrieb ein)

Angebot ausgebaut

Germania hatte ihr Flugangebot in den vergangenen Jahren in Deutschland sukzessive ausgebaut. Im Jahr 2018 beförderte die Airline am FMO insgesamt 269.000 Fluggäste. Das entspricht einem Marktanteil in Höhe von 26 Prozent am Gesamtaufkommen des Flughafens.

Das sind die Folgen

Doch was sind die Folgen für die Passagiere am FMO? Fluggäste, die im Rahmen einer Pauschalreise einen Flug mit Germania gebucht haben, erhalten automatisch eine Ersatzbeförderung durch den Reiseveranstalter, heißt es von Seiten des Flughafens. Zudem hatte der FMO nach eigenen Angaben seit Beginn der Germania-Krise den Austausch mit den großen Reiseveranstaltern in Deutschland intensiviert. Das soll sich nun bezahlt machen. „Wir werden nun alles daran setzen, gemeinsam mit den touristischen Partnern schnellstmöglich das Touristikprogramm am FMO zu sichern“, so Geschäftsführer Schwarz. Am Dienstag fällt der Flug um 14.05 Uhr nach Lanzarote aus. Germania hat am FMO die Ziele Antalya, Faro, Fuerteventura, Madeira, Gran Canaria, Hurghada, Istanbul, Lanzarote, Malaga, Mallorca und Salzburg angeflogen.

Weitere Informationen im Laufe des Vormittags