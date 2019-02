Seit Mitte 2018 werden drei Bahnbrücken in Bielefeld erneuert. Dazu wurden bislang Gleise der Güterstrecke gesperrt. Ab Mitte März soll dann die Strecke für Personenzüge gesperrt und die Züge über die Güterlinie umgeleitet werden. Foto: dpa

Bielefeld. Bahnreisende auf der wichtigen Fernverkehrsachse von Hannover bis ins Rheinland müssen im März in Ostwestfalen mehrfach mit Behinderungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten an Bahnbrücken bei Bielefeld, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.