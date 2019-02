Detmold. Im Fall des jahrelangen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde strebt die Staatsanwaltschaft einen Prozess gegen die drei Verdächtigen im Frühsommer an. Als Konsequenz aus dem Vorfall hat sich die NRW-Landesregierung für schärfere Gesetze ausgesprochen.

Ziel sei es, "stringent durchzuermitteln" und eine Anklage so frühzeitig fertigzustellen, dass das zuständige Gericht möglichst im Juni eine Hauptverhandlung ansetzen könne, sagte der Detmolder Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Montag. Das Ausmaß der Vorwürfe sei gewaltig, zudem könnten sich weitere Opfer melden. Man könne daher nicht ausschließen, dass zunächst nur ein Teil der mutmaßlichen Taten zur Anklage gebracht werde.

Mindestens 29 Kinder missbraucht

Zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen im Alter von 56 und 33 Jahren sollen auf dem Campingplatz nahe Niedersachsen über Jahre hinweg mindestens 29 Kinder im Wechsel missbraucht und gefilmt haben. Ein dritter Mann aus Stade soll Auftraggeber gewesen sein. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittler müssen nach eigenen Angaben rund 13.000 Dateien mit Kinderpornografie auswerten. Nach der Festnahme des 33-Jährigen im Januar habe man zudem 20 Computer im Keller der elterlichen Wohnung beschlagnahmt, sagte Vetter. Auch diese Daten würden gesichtet. Die "Bild"-Zeitung hatte darüber berichtet.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach von "Behördenversagen". Vetter zufolge wird gegen zwei Polizisten aus Lippe wegen des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt. Sie sollen Hinweisen auf Missbrauch schon im Jahr 2016 nicht nachgegangen sein. Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagt, das auch über die Rolle der Jugendämter gesprochen werden müsse. "Wir müssen versuchen, dass wir so etwas Ungeheuerliches nicht mehr erleben."

Forderung nach schärferen Gesetzen

Als Konsequenz aus dem Fall in Lügde hat sich die NRW-Landesregierung für schärfere Gesetze ausgesprochen. Es müsse geprüft werden, die Mindeststrafe bei sexuellem Missbrauch von Kindern von derzeit einem halben Jahr auf mindestens ein Jahr heraufzusetzen, sagte Stamp.

Laut Stamp soll Kindesmissbrauch künftig immer als "Verbrechen" eingestuft werden und nicht als "Vergehen". Angesichts des Konsums von Kinderpornografie im Internet müsse klar werden, dass die Gesellschaft sexuellen Missbrauch "nicht achselzuckend hinnimmt", sagte der Minister.

Er forderte eine vollständige Aufklärung der massenhaften Straftaten in Lügde. Die Landesregierung erwäge, einen Landesbeauftragten gegen sexuelle Gewalt an Kindern zu berufen oder eine beratende Kommission von Kommunen und Land einzusetzen, sagte Stamp. Die Präventionsmaßnahmen für Kinder und Familien in prekären Situationen müssten neu justiert werden.