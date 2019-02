Bielefeld. Unbekannte haben in einer Regionalbahn bei Bielefeld Reizgas versprüht und damit 20 Menschen verletzt.

Die Betroffenen reagierten "sicht- und hörbar" durch Augenrötungen und Husten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach waren einer Zugbegleiterin am Sonntagabend zwei Männer aufgefallen, die sich ihrer Vermutung nach vor einer Fahrkartenkontrollen drücken wollten. An einer Haltestelle verließen sie schnell den Zug und versprühten dabei nach Angaben der Polizei vermutlich Reizgas. Die Zugbegleiterin lüftete den Zug und sperrte das betroffene Abteil ab. Mit einigen Minuten Verspätung konnte die Bahn weiterfahren.

Die Polizei suchte nach den Tätern und hofft auf Hinweise aus Videoaufzeichnungen. Die Männer erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.