Weltkriegsbombe in Münster gefunden – Blindgänger entschärft

Symbolfoto: dpa

Münster. In Münster ist am Freitagvormittag im Bereich Orléans-Ring/Peter-Wust-Straße ein 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Am Nachmittag erfolgte die Entschärfung.