Münster. In Münster ist im Bereich Orléans-Ring/Peter-Wust-Straße ein 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden.

Für die Entschärfung müsse am Freitagnachmittag im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle evakuiert werden, heißt es auf der Homepage der Stadt. Für Betroffene werde eine Betreuungsstelle in der Mensa am Ring eingerichtet.

Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die Evakuierungsmaßnahmen gegen 14.30 Uhr beginnen.

Eine Karte mit dem eingezeichneten Evakuierungsgebiet findet sich auf der Internetseite der Stadt.





Weitere Informationen in Kürze