Bielefeld. Wegen eines am Donnerstag umgekippten Lastwagens ist die viel befahrene Autobahn 2 bei Bielefeld in Fahrtrichtung Hannover weiterhin gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis mindestens 8.30 Uhr. Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Donnerstagabend zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen-Lippe aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzleitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kippte der Lastwagen um und stürzte auf die Fahrerseite. Die Schutzleitplanke wurde auf einer Länge von 100 Metern beschädigt.

Der Fahrer und sein 68 Jahre alter Beifahrer wurden nach Angaben vom Freitag eingeklemmt und kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei Autofahrer, die sich mit ihren Fahrzeugen auf der Richtungsfahrbahn Dortmund befanden, fuhren über diverse Trümmerteile und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge leicht.



A2 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt

Für die Dauer der Bergung der verletzten Personen wurde die A2 in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Dortmund wurde an der Anschlussstelle Ostwestfalen-Lippe abgeleitet. Gegen 23.50 Uhr wurde die Vollsperrung in Richtung Dortmund aufgehoben. Die Sperrung in Richtung Hannover besteht weiterhin. Laut einem Sprecher der Polizei dauert diese voraussichtlich noch bis mindestens 8.30 Uhr an.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. In Richtung Dortmund betrug die Staulänge zeitweise drei, in Richtung Hannover sechs Kilometer.