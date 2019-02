Osnabrück/Lengerich. Drei Wochen nach der Geiselnahme von Lengerich scheinen die jungen Opfer den Vorfall gut verarbeitet zu haben. Doch wie konnte es zu der Tat kommen? Der kranke Tatverdächtige war in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht, entfernte sich aber vom Klinikgelände. Ärzte und Krankenhausaufsicht sind sicher: Was dann geschah, war nicht absehbar.

Mit der landläufigen, aber auch falschen Vorstellung einer geschlossenen Psychiatrie ist das Bild nicht vereinbar: Da gibt es den richterlichen Beschluss, einen geistig kranken und labilen Mann vorübergehend in eine geschlossene Abteilung der LWL-Klinik in Lengerich einzuweisen und noch während dieser Unterbringungszeit entfernt sich der Mann vom Klinikgelände, auf dem er sich zuvor allein und frei bewegen durfte.

Genau das war an einem Montagnachmittag vor dreieinhalb Wochen in Lengerich geschehen. Was danach passierte, fand bundesweit den Weg in Zeitungs- und Fernsehberichte. Der 25-jährige Mann aus dem Kreis Steinfurt soll in einer Turnhalle 43 Kinder und Jugendliche sowie ihre beiden Betreuerinnen als Geiseln genommen und damit gedroht haben, versteckte Bomben zu zünden.

Nach rund einer Stunde gelang es einem Spezialkommando der Polizei, den Mann festzunehmen. Bereits vorher hatte er die jungen Sportlerinnen unverletzt gehen lassen. Turnhalle und Trainingsgruppe hatte der psychisch kranke Mann laut Staatsanwaltschaft Münster vermutlich "wahllos für seine Tat ausgesucht". Er habe in Suizidabsicht gehandelt.



Warum also konnte sich der Mann freien Fußes durch Lengerich bewegen? "Die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie bedeutet natürlich nicht, dass ein Patient 24 Stunden am Tag eingesperrt wird", erklärt Meinolf Noeker, Krankenhausdezernent des LWL und damit zuständig für die Psychiatrie in Lengerich. Vielmehr sei es geübte psychiatrische Praxis, Patienten begleitete Ausgänge zu gewähren, sobald es nach ärztlicher Einschätzung keine Einwände gebe. Das Psychisch Kranken Gesetz NRW (PsychKG) fordere von den psychiatrischen Kliniken sogar, die Unterbringung möglichst „offen“ zu führen.

Polizei findet nur Feuerwerk

Der 25-Jährige war im Dezember eingewiesen worden, nachdem er vor Polizisten gedroht hatte, sich mit einem selbstgebauten Sprengsatz das Leben zu nehmen. Die Beamten hatten daraufhin ein Hotelzimmer durchsucht, das der Mann angemietet hatte. Allerdings fanden sie dort nur handelsübliches Silvesterfeuerwerk.

Bei der Einweisung in die LWL-Klinik sei es ausschließlich darum gegangen, den Patienten vor sich selbst zu schützen, betont Noeker. Eine Fremdgefährdung habe bei dem richterlichen Beschluss zur Unterbringung keine Rolle gespielt.

Im Januar habe der Patient begleitete Ausgänge absolviert und dabei keine Auffälligkeiten gezeigt, berichtet der LWL-Krankenhausdezernent weiter. Einen Tag vor seiner Entlassung hätten die behandelnden Ärzte deshalb einem unbegleitetem Spaziergang auf dem Klinikgelände zugestimmt. "Es gab nach bestem Wissen und Gewissen keinerlei Anhaltspunkte für eine Fremdgefährdung", ist Noeker überzeugt.



Die Bezirksregierung Münster als zuständige Klinikaufsicht sah das genauso. Der Vorfall sei durch die Klinik gemeldet worden und das Dezernat medizinale Aufsicht habe ihn geprüft, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung auf Nachfrage unserer Redaktion. Es sei dabei kein Fehlverhalten der Klinik festzustellen gewesen. An den dramatischen Entwicklungen des 7. Januars treffe die Ärzte keine Schuld.

Erpresserischer Menschenraub

Der 25-jährige Tatverdächtige befindet sich seit seiner Festnahme in einer forensischen Klinik, einer Einrichtung für psychisch kranke Straftäter. Anklage wurde laut Staatsanwaltschaft Münster noch nicht erhoben. Der Tatverdächtige werde sich wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten müssen. Allerdings ist fraglich, ob der Psychiatriepatient schuldfähig ist. Schon vor seiner Einweisung im Dezember war der Mann der LWL-Klinik laut Noeker durch Vorbehandlungen bekannt.

Die 43 betroffenen Kinder und Jugendlichen scheinen die Geiselnahme derweil gut verarbeitet zu haben. In der Turnhalle hatten am Nachmittag des 7. Januar 12- bis 18-jährige Sportlerinnen einer Einradgruppe des Vereins RSG Teuto Antrup-Wechte trainiert. "Alle gehen wieder regulär zur Schule. Es ist nichts mehr hochgekocht und keines der Mädchen musste psychologisch nachbehandelt werden", gibt der Vereinsvorsitzende Eckhard Haverkamp die Rückmeldungen von Eltern weiter. Auch der Trainingsbetrieb laufe wieder regulär.

Dem LWL-Krankenhausdezernenten ist eine abschließende Botschaft wichtig: "So nachvollziehbar bedrohlich die Situation für die betroffenen Kinder und ihre Eltern gewirkt haben muss, objektiv hat es zu keinem Zeitpunkt eine Bombe oder eine ernsthafte Gefährdung gegeben."