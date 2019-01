Alswede. Die Polizei sucht eine 60-jährige Frau aus Alswede (Kreis Minden-Lübbecke), die seit Montag vermisst wird. Ein Mantrailerhund konnte eine Fährte bis zum Mittellandkanal aufnehmen.

Die von einem Hund aufgenommene Spur der vermissten Frau habe sich am Südufer des Mittellandkanals verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde der Kanal am Montag ab 16.30 Uhr für den Schiffsverkehr gesperrt. Mit einem Sonarboot suchte die Feuerwehr den vermuteten Unglücksort ab. Die Einsätze von Tauchern im Wasser blieben ebenfalls erfolglos. Gegen 18.45 Uhr am Montag wurde der Kanal wieder für die Schifffahrt freigegeben. Ein Hubschrauber konnte aufgrund der Witterung bislang nicht eingesetzt werden.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste ist etwa 1,68 Meter groß und hat dunkle, mittellange Haare. Vor ihrem Verschwinden trug sie ein graues Schlafanzugoberteil mit Schwalbenmuster und dem Aufdruck „Free“, eine dunkle Jogginghose und graue Turnschuhe. Über dem Oberteil trug sie eine olivgrüne Jacke.

Hinweise an die Polizei unter 110.