Bad Oeynhausen. Im Dezember ist die A-30-Nordumgehung in Bad Oeynhausen für den Verkehr freigegeben worden. Mit der neuen Trasse sollte die Innenstadt entlastet werden, in der es sich bis dahin täglich gestaut hat. Wie sieht es einige Wochen später dort aus?

Auto an Auto, Lkw an Lkw: Wer bis Anfang Dezember des vergangenen Jahres von der A30 auf die A2 oder umgekehrt fahren wollte, brauchte gute Nerven. Vor allem zu den Stoßzeiten staute sich der Verkehr auf der Mindener Straße und der Kanalstraße in Bad Oeynhausen regelmäßig – zum Leidwesen der Bad Oeynhausener. Zehn Jahre nach dem Spatenstich ist die neue Trasse Ende 2018 endlich eröffnet worden: Seit dem 9. Dezember 2018 können Autos darauf in Richtung Osnabrück fahren, seit dem 13. Dezember auch in die andere Richtung. (Weiterlesen: Mit Video: So sieht die neue A30-Nordumgehung in Bad Oeynhausen aus)

Rund 50.000 Autos quälten sich bis dahin täglich durch Bad Oeynhausen. 35.000 davon sollen künftig die Nordumgehung nutzen. Dieses Ziel gab Tobias Fischer, Abteilungsleiter Straßenbau bei Straßen NRW, aus. An diesem Vormittag Ende Januar scheint es so, als könnte das gelingen: Die Mindener sowie die Kanalstraße sind zwar nicht verwaist, doch die Autos und Lkw, die zwischen zwei Ampelphasen vorbeifahren, lassen sich fast an zwei Händen abzählen.

Anbindung gekappt

Zahlen, wie viele Fahrzeuge seit der Freigabe des neuen Autobahnabschnitts durch die Stadt fahren, gibt es laut Volker Müller-Ulrich, Sprecher der Stadt Bad Oeynhausen, noch nicht. Gefühlt sei das vorausgesagte Entlastungspotenzial jedoch erreicht worden.

Strenggenommen gibt es für viele Autofahrer auch gar keine andere Möglichkeit, als über die Trasse zu fahren: Um von der einen auf die andere Autobahn zu kommen, müssen sie die Nordumgehung nutzen. Die Verbindung zur Kanalstraße ist gekappt. Wer von der Autobahn in die Stadt oder umgekehrt möchte, muss im Bad Oeynhausener Ortsteil Eidinghausen oder in der Stadt Löhne auf- beziehungsweise abfahren. Bis zur zweiten Hälfte des Jahres wird auch noch am Löhner Kreuz gebaut. Wenn alles fertig ist, will Bad Oeynhausen erneut die Verkehrszahlen erheben.

„Vor allem die Tatsache, dass keine Lkw mehr durch die Stadt fahren, entspannt die Verkehrssituation erheblich.“ Volker Müller-Ulrich, Stadtsprecher

Da auch ein Großteil der Autos über die Nordumgehung fahre, habe sich das Leben der Menschen an der Ortsdurchfahrt nachhaltig verändert.



Weniger Verkehrslärm für Anwohner der Hauptstraße

Dem stimmt auch Manfred Kreylos zu. Er ist Vorsitzender der Bürgerinitiative Pro Nordumgehung. Seit 1973 war der heutige Rentner als Ratsherr aktiv, das Projekt Nordumgehung ein ständiger Begleiter. „Ich habe viele Höhen und Tiefen miterlebt, aber das ist jetzt Vergangenheit.“ Ebenso wie der Lärm. Kreylos wohnt 200 Meter entfernt von der Mindener Straße. „Sonst habe ich immer ein leichtes Grummeln gehört, wenn ich am Schreibtisch saß. Jetzt ist es reichlich still geworden – Gott sei Dank“, sagt Kreylos. Statt wie früher 20 Minuten brauche er jetzt nur noch etwa drei, um vom Ortsteil Rehme zum Ortsteil Dehme zu kommen.

„Es ist wunderschön, dass so wenig los ist.“ Manfred Kreylos

Darauf hofft auch Christian Trapmann, Chef des Werre Park, zu profitieren. Das Einkaufscenter liegt ebenfalls an der Hauptstraße. „Wir sehen die Chance, dass wir jetzt noch besser erreichbar sind. Nach der Freigabe der Nordumgehung gibt es noch weniger Argumente, nicht in unsere Richtung zu fahren“, sagt Trapmann. Eine genaue Prognose wagt er wegen des Weihnachtsgeschäfts noch nicht. Aber im Januar seien die Besucherzahlen verglichen mit dem Vorjahresmonat leicht gestiegen.

Umsatzrückgang

Für Geschäftsfrau Julia Koschitzke hat die neue Verkehrsführung negative Auswirkungen. Die Franchisenehmerin der McDonalds-Filiale, die kurz vor der früheren Ab- beziehungsweise Auffahrt der A30 an der Kanalstraße liegt, verzeichnet einen Umsatzrückgang von 20 Prozent. „Wir haben das vom ersten Tag an gemerkt“, sagt Koschitzke, die insgesamt sieben Filialen des Fast-Food-Restaurants betreibt. Nach einer nicht-repräsentativen Umfrage, die ergeben habe, dass 40 Prozent der Kunden in der betroffenen Filiale Autobahngäste waren, habe sie sogar mit einem noch größeren Umsatzrückgang gerechnet. Jetzt wolle sie stärker auf die lokalen Gäste setzen. Die Filiale zu schließen komme für sie auch wegen eines umfangreichen Umbaus Anfang des vergangenen Jahres nicht in Frage. (Weiterlesen: Warum die Nordumgehung Fluch und Segen für Bad Oeynhausen ist)

Nordumgehung trennt Nachbarn

Den Gästen, die Koschitzke jetzt fehlen, könnten Ingrid und Wilfried Weihe theoretisch aus ihrem Wohnzimmerfenster zuwinken. Früher blickten sie von dort auf ein grünes Feld, jetzt sehen sie nur noch den Wall der neuen Autobahn, die an ihrem Haus vorbeiführt. Dank der neuen Lärmschutzverglasung von Straßen NRW sei der Verkehrslärm im Haus nicht sehr stark zu hören. Als während der Bauphase Lastwagen über die Trasse fuhren, sei es aber in ihrem Garten unzumutbar laut gewesen. „Zur Rush-Hour, wenn richtig was los ist und wir jetzt auf dem Hof oder im Garten sind, ist es zwar nicht unerträglich laut, aber auch nicht mehr wie früher“, sagt Wilfried Weihe. „Wir müssen mal gucken, wie es im Sommer mit den Abgasen aussieht.“

Und dann ist da noch die Sache mit der Nachbarschaft. „Die ist kaputt. Der nächste Nachbar ist zwar 150 Meter weg. Aber wenn er früher auf dem Hof war, hat man sich zugewunken. Jetzt sehe ich nur noch die Spitze seines Daches“, so Weihe. Man sehe sich zwar noch, aber eben nicht mehr täglich. Wenn der Rentner von einer Brücke nahe seines Hauses, die über die neue Trasse führt, den Verkehr beobachtet, ist er immer wieder erstaunt. „Heute morgen sahen die Lichter der Autos aus wie an einer Perlenkette aufgereiht. Ich bin überrascht, dass der enorme Verkehr, der hier lang fährt, durch Bad Oeynhausen gefahren ist. Kein Wunder, dass es da immer voll war“, sagt Weihe.