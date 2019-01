Dortmund. Parallel zu den Messen „Jagd und Hund“ sowie „Fisch und Angel“ findet in den Dortmunder Westfalenhallen von Dienstag, 29. Januar, bis Sonntag, 3. Februar, das Wild Food Festival statt. Dann stellen Spitzenköche wie Johann Lafer vor, was aus Wildspezialitäten gemacht werden kann.

Auf der Messe „Fisch und Angel“ in den Westfalenhallen in Dortmund dreht sich alles um die Angelfischerei. Experten, Einsteiger und Interessierte können sich an den zahlreichen Ständen informieren, weiterbilden und sich einen Überblick über ein breites Produktsortiment verschaffen.

Mit 800 Ausstellern aus 41 Nationen ist „Jagd und Hund“ die größte Jagdmesse Europas. Vom Fernglas bis zum Geländewagen ist dort alles zu finden, was der Waidmann und Naturliebhaber braucht. Kulinarik und Wildbret-Zubereitung spielen schon lange eine besondere Rolle auf der „Jagd und Hund“ und erfreuen sich in den vergangenen Jahren einer zunehmenden Beliebtheit. Um der Nachfrage gerecht zu werden, haben die Veranstalter mit dem Wild Food Festival reagiert und dem Thema eine ganze eigene Halle gewidmet.

Immer mehr Deutsche schätzen den Genuss von Fleisch.Vor allem das besonders fettarme Fleisch aus der Region, ohne künstliche Zusätze, ist gefragt. Der Konsum von Hamburgern oder Steaks gehört für viele Menschen zu einer guten Mahlzeit dazu. Rehrücken, Wildschwein oder Hirschgulasch macht unter anderem die Vielfalt von Wildbret aus. In Bühnenshows und Workshops zeigen Profi- und TV-Köche, wie so ein Fleisch am besten zubereitet werden kann. Der Workshop von Johann Lafer ist leider schon ausgebucht.

Die Besucher des Wild Food Festivals können aber bei Philip Karbus lernen, wie sie den Wild-Burger auf dem Grill hinbekommen, und bei Fabian Grimm erfahren, wie der Rehrücken dank Sous-vide (Vakuumgaren) wunderbar zart wird. Die Gewinnerin der Sat.1-Sendung „The Taste“ von 2017, Lisa Angermann, zeigt in ihrem Workshop, dass Wildbret auch in Fingerfood eine gute Figur macht. Der Koch Conrad Baierl demonstriert in seinem Bühnenprogramm „Wildpralinchen aus der Rehkeule“, dass kleine „Wild-Häppchen“ großartig schmecken können. Action und Rock’n’Roll gibt es bei Sebastian Lege und Torsten „Pistole“ Pistol aus Badbergen. Sie bereiten Wildbret auf eine wilde Weise zu. Der holländische Chefkoch Julian Tailleur beschäftigt sich dagegen mit der kompletten Verwertung von Wildbret.

Für die Veranstalter des Wild Food Festivals stehen nicht nur die Gaumenfreude und die Show im Mittelpunkt. Für sie steht auch fest, dass Wildbret die ideale Kombination aus Fleischgenuss und Nachhaltigkeit ist.

Wild Food Festival, Westfalenhalle, Dortmund, Di., 29. 1., bis So., 3. 2., Eintritt: 5 Euro für das Wild Food Festival, Jagd und Hund ab 18 Euro, Fisch und Angel ab 11 Euro. Tickets und Infos unter www.westfalenhallen.de.