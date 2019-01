Osnabrück. Nach einem Unfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Münster-Süd und Münster-Nord sind aktuell zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Der Verkehr staut sich auf rund sechs Kilometer.

Laut Angaben der Polizei geriet ein Auto am Mittwochvormittag aufgrund von Glatteis ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte in die rechte Leitplanke. Nach Zeugenaussagen überschlug sich das Auto anschließend. Derzeit muss der Autofahrer aus dem Fahrzeug befreit werden. Daher sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Richtung Osnabrück gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar - ebenso die Frage, ob der Autofahrer verletzt wurde. "Es kann sich noch etwas hinziehen", so eine Sprecherin der Polizei. Aktuell staut sich der Verkehr auf rund sechs Kilometer.