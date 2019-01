Münster. Andere Städte, andere Sitten: In Münster, bekannt als besonders Fahrrad-freundlich, erwischte die Polizei am Samstag gleich drei Radfahrer, die mit erheblichen Alkoholwerten im Blut unterwegs waren. Betrunkene Autofahrer wurden dagegen keine gemeldet.

Ein 19-jähriger Radler fiel Polizisten am frühen Morgen um 1.25 Uhr in Angelmodde auf. Der junge Mann fuhr mit seinem Rad in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahn. Die Beamten stoppten den Münsteraner und kontrollierten ihn. Hierbei rochen sie sofort den Alkohol in der Atemluft. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 2,3 Promille.

Drei parkende Autos gerammt

Um 5.30 Uhr stürzte ein 20-jähriger Fahrradfahrer auf Grund seiner Alkoholisierung an der Dettenstraße, nachdem er zuvor gegen drei parkende Autos gefahren war. Zeugen beobachten den Vorfall und riefen die Polizei. Der Münsteraner pustete: 1,7 Promille.

Einen 44-jährigen Radfahrer stoppten Polizisten am Samstagmittag kurz nach 14 Uhr an der Geiststraße. Der Mann hatte zuvor eine rote Ampel missachtete und fuhr entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten ebenfalls deutlich Alkohol in der Atemluft. Ein Test zeigte 1,78 Promille.

Auch das Positive sehen

Alle drei Radfahrer mussten Blutproben abgeben. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass von den drei Zechern weil mehr Gefahr für Dritte ausgegangen wäre, wenn sie mit Autos unterwegs gewesen wären. Von ihren Führerscheinen war deshalb seitens der Polizei nicht die Rede.