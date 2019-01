Coesfeld. Zoll, Finanzbehörden, Ordnungs- und Bauamt der Stadt sowie die Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld haben am Samstagabend drei Shisha-Bars im Stadtgebiet von Coesfeld überprüft. Das teilt die Polizei mit, die zur Sicherheit und zum Schutz der Kontrollierenden in den Einsatz eingebunden war.

Der Einsatz war Teil der strategischen Arbeit der nordrhein-westfälischen Polizei im Kampf gegen kriminelle Strukturen. In mehreren Ruhrgebietsstädten wie Essen und Dortmund, aber auch in Münster und Bocholt hatten in den vergangenen Wochen und Monaten diverse Kontrollen in Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und Diskotheken stattgefunden. Im Kreis Coesfeld war es die erste konzertierte Kontrolle dieser Art.

"Ein Zeichen gegen kriminelle Strukturen gesetzt"

"Mit diesen Kontrollen und konsequenter Verfolgung festgestellter Verstöße, beispielsweise in den Bereichen Schwarzarbeit, Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen, Steuervergehen durch unverzollten Tabak oder Gesundheitsgefährdung durch zu hohe Kohlenmonoxidkonzentration werden Zeichen gesetzt", sagt Landrat Christian Schulze Pellengahr und betont: "Wir sammeln durch das gemeinsame Vorgehen der beteiligten Behörden Erkenntnisse, ob sich kriminelle Strukturen auch im Münsterland verfestigen."

Festgestellt wurden nach einer vorläufigen Bilanz der Polizei Verstöße gegen zoll- bzw. tabaksteuerrechtliche Bestimmungen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei gefertigt. Der Zoll beschlagnahmte unversteuerten Pfeifentabak.

Auch Kohlenmonoxidkonzentration überwacht

In einer Bar war die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Raumluft gefährlich hoch. Darüber hinaus stellten die Kontrolleure brandschutztechnische und arbeitsrechtliche Verstöße fest. Es gab Hinweise auf Schwarzarbeit. Diese werden laut Polizei weiter geprüft. In den drei Betrieben wurden insgesamt 61 Personen kontrolliert.