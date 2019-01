Zu einem Polizeieinsatz kam es Freitagnacht an der Tecklenburger Straße in Lengerich. Foto: NWM-TV

Lengerich. In Lengerich kam es am Freitagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Auch SEK-Kräfte waren daran beteiligt. Dabei wurde ein Mann in Gewahrsam genommen, der sich offenbar etwas antun wollte.