Dortmund. Die letzte Zeche hat kurz vor Weihnachten 2018 in Bottrop ihren Betrieb eingestellt. Im Westfälischen Landesmuseum für Industriekultur, kurz: LWL-Industriemuseum, wird diese Ära nicht nur ausgestellt, sondern mit Leben gefüllt.

Das Westfälische Landesmuseum war das erste Museum für Industriekultur und ist heute das größte Industriemuseum in Deutschland. Es hält an acht Orten die Geschichte des Industriezeitalters wach. In der Sammlung des Museums befinden sich mehr als 250000 Exponate aus dem Industriezeitalter – vom Glasknopf bis zur Dampfmaschine, vom Abendkleid bis zur Ziegelpresse. Erzählt werden soll auch von den Menschen, die einst in den Fabriken und Bergwerken arbeiteten. Mit neuem Leben werden die Industriedenkmäler durch Schauvorführungen, Ausstellungen und Veranstaltungen gefüllt.

Eine der schillerndsten Veranstaltungen ist der „Geierabend“, ein Ruhrpott-Karneval, der in der Zeche Zollern in Dortmund gefeiert wird. Noch bis zum 5. März gehen 13 Komik-Kumpelinnen und -Kumpels auf Spätschicht – obwohl der letzte Pütt im Pott dicht ist. Neu im Ensemble ist Obel Obering, eine Hälfte des Duos Till & Obel. Bei den „Geierabenden“ werden die Prunksitzungen des Karnevals parodiert und auch ein Orden verliehen. Der „Pannekopp“ geht in diesem Jahr an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Er ist Nachfolger von Frauke Petry und als „Herr der Ringe“ seien ihm „die Krupp-Ringe scheißegal“, denn er habe Größeres vor Augen, wie es in der Urteilsbegründung hieß: „Laschet denkt an die Olympischen Ringe.“

In dieser Woche findet in der Zeche Zollern am Samstag das Ratespiel „Watt meinze?“ statt, ein heiteres Quiz rund um die Sprache im Bergbau für „Ruhris und andere Menschen mit Humor“, wie es in der Ankündigung heißt. Am Sonntag gibt es Führungen durch die Zeche und die Maschinenhalle und eine Kinderwerkstatt, in der Schlüsselanhänger aus Leder gefertigt werden.

Weitere Standorte sind die Zeche Nachtigall in Witten, die Zeche Hannover in Bochum, die Henrichshütte in Hattingen, das Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop, wo am Samstag der Singer/Songwriter Zed Mitchell auftritt, das TextilWerk in Bocholt, das Ziegeleimuseum in Lage und die Glashütte in Gernheim, wo noch bis zum 12. Mai Ausstellungen über Glas aus Gernheim und Weingläser aus vier Jahrhunderten zu sehen sind.

Alle Infos gibt es im Internet unter https://www.lwl.org/industriemuseum.