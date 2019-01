Mann in Paderborn soll Frau und dann sich selbst getötet haben CC-Editor öffnen

Am Montag hat die Polizei zwei Leichen in einem Einfamilienhaus in Paderborn gefunden. Symbolfoto: Michael Gründel

Paderborn. Am Montag hat die Polizei zwei Leichen in einem Einfamilienhaus in Paderborn gefunden. Die Ermittlungen ergaben: Der Mann soll erst seine Frau, dann sich selbst getötet haben.