Altkreis Lübbecke. Im Wittlager Nachbaraltkreis Lübbecke sorgt ein skurriler Fall von Baumfrevel für Aufsehen.

Dass Holz in allen Variationen gestohlen wird und bisweilen auch Bäume in einem fremden Holzschlag für Holzdiebstähle gefällt werden, das ist das Eine. Jetzt im Bereich Hüllhorst / Schnathorst haben bisher unbekannte Täter aber in einem Waldstück großen Schaden in ganz anderer Form angerichtet. Nicht weniger als 30 Fichten rückten in das Visier von Baumfrevlern. Die Bäume wurden nach Angaben der Polizei allesamt angesägt. Wer macht so etwas und warum ? Spekulationen schießen ins Waldkraut respektive ins Unterholz. Die Polizei ermittelt und sucht nun zeugen.

Zwischen Dienstag und Donnerstag, also vom 8. bis 10. Januar, schlugen die Unbekannten zu und suchten ein Waldstück im Lindenweg auf. Dort sägten sie die Fichten an. Einige Bäume stürzten aufgrund der Beschädigungen um. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter Tel. 0571/ 88 66-0 entgegen.