Polizeieinsatz in Mechernich: Mann verschanzt sich in Haus

In Mechernich hat sich am Montagabend ein Mann in einem Haus verschanzt. Foto: Michael Gründel

Mechernich. In Mechernich hat sich am Montagabend ein Mann in einem Haus verschanzt. Er sei möglicherweise bewaffnet, habe aber keine Geiseln in seiner Gewalt, sagte ein Polizeisprecher.