Eine Frau aus Bünde wurde Opfer eines Kapitalverbrechens. Foto: Michael Gründel

Bielefeld. Eine seit Ende 2017 vermisste Frau aus Bünde ist tot. Wie die Polizei Bielefeld am Montag mitteilte, wurde der Leichnam in einer Garage in Bielefeld gefunden. Die 34-Jährige wurde Opfer eines Kapitalverbrechens.