Comedy mit Hunden zeigt Leonid Beljakov bei der Doglive Gala am Samstag. Die Messe „Doglive“ findet am Samstag und Sonntag in Münster statt. Foto: Peter Grewer

Münster. Wahrscheinlich wird viel gebellt, aber auch viel geredet, gelacht und geklatscht bei der Messe „Doglive“ am Samstag, 19. Januar, und Sonntag, 20. Januar, in der Halle Münsterland in Münster. Etwa 160 Aussteller geben Informationen, und bei der Gala am Samstagabend wird Action geboten.