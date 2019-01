Der betrunkene Mann stahl die Leggins – samt Beinen der Schaufensterpuppe. Symbolfoto: dpa

Bielefeld. Dem Glitzern von modischen Leggings an einer Schaufensterpuppe konnte ein Betrunkener in Bielefeld nicht widerstehen: Er stahl die Modekleidung mitsamt beiden Puppenbeinen am Montag in einem Modegeschäft in der Bielefelder Innenstadt.