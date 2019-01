Lengerich. Ein Mann nimmt 43 Mädchen in einer Lengericher Turnhalle als Geiseln. Schon in der Vergangenheit drohte der mutmaßliche Täter, sich und andere zu verletzen. Die Geiselnahme geht glimpflich aus, doch nicht alle Betroffenen können direkt wieder zur Schule gehen. Lehrer und Sportvereine denken über Konsequenzen nach.

Regen prasselt von außen an die Fenster der geräumigen Turnhalle. Die Trennwand in der Mitte der Zweifachhalle ist hochgezogen, zwei Tore hängen an den Wänden. Viel Raum für den Sport. Hier mitten in Lengerich trainierten junge Mädchen am Montagnachmittag Artistik auf dem Einrad. Einige von ihnen nehmen an ambitionierten Wettkämpfen teil. Doch am Tag nach der Übungseinheit spricht niemand über sportliche Leistungen, sondern alle über die Geiselnahme, die das Training jäh unterbrach.

Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann hatte 43 Mädchen und ihre beiden Betreuerinnen als Geiseln genommen. Er drohte, eine Bombe zu zünden. Spezialkräfte der Polizei überwältigten den Mann gegen 18.20 Uhr und nahmen ihn fest. Eine Waffe trug er nicht bei sich. Der Geiselnehmer habe zuvor „einige zusammenhangslose Forderungen“ gestellt, teilte die Polizei mit. Danach ließ er zuerst die Kinder und Jugendlichen gehen. Etwas später konnten auch die beiden 23 Jahre alten Betreuerinnen die Halle unverletzt verlassen.

Nur ein Parkplatz trennt das Gelände der Turnhalle von einem benachbarten Baumarkt. Hier suchten die Kinder Unterschlupf und warteten auf ihre Eltern, nachdem der Geiselnehmer sie hatte gehen lassen. „Da haben sich emotionale Szenen abgespielt, als Eltern ihre Kinder in die Arme schließen konnten“, sagt Eckhard Haverkamp vom Verein „RSG Teuto Antrup-Wechte“, zu dem die Einrad-Gruppe gehört. „Alle haben sich gedrückt und geherzt und es flossen Tränen.“

In Kapuzenpulli, Steppjacke und Jeans steht der 52-Jährige am Tag danach beinahe etwas verloren in der riesigen Sporthalle, die zum Tatort geworden ist. Am Abend hatte die Polizei die Zufahrtstraßen zur Halle weiträumig abgesperrt. Am Dienstag sind nur noch Reste des Flatterbands zu sehen. Sturmböen lassen die Überbleibsel an Straßenschildern an der Bahnhofstraße zappeln.



Das, was sich am Abend zuvor in der Sporthalle zugetragen hatte, ging nicht spurlos an Haverkamp vorbei. Er spricht gefasst, wirkt aber noch immer blass im Gesicht. Er ist nicht nur Vorsitzender des Sportvereins, sondern auch Vater. Seine 19-jährige Tochter drehte ihre Runden auf dem einrädrigen Sportgerät, als der psychisch kranke Mann die Halle betrat.

Die Kinder hätten die brenzlige Situation zunächst gar nicht einordnen können. Der Mann habe hauptsächlich mit den erwachsenen Übungsleiterinnen gesprochen, gibt Haverkamp die Schilderungen der befreiten Sportlerinnen wieder. Seinem Eindruck nach hätten die Kinder und Jugendlichen das Erlebnis zumindest unmittelbar danach gut verkraftet. Seelsorger und speziell ausgebildete Polizisten kümmerten sich vor Ort um die Kinder und ihre Angehörigen, sagte ein Sprecher der Polizei Münster.

Der mutmaßliche Täter war bereits Ende Dezember in den Fokus der Polizei geraten. Ende 2018 hatte der 25-Jährige einen Suizid angekündigt. Daraufhin wiesen die Behörden ihn vorläufig zum Selbstschutz in die Psychiatrie ein, so der Polizeisprecher. Dort drohte der Mann den Angaben nach mit einer Bombe. Daraufhin durchsuchten Beamte sein Hotelzimmer im Münsterland, fanden allerdings nur handelsübliches Silvesterfeuerwerk.



Nach Informationen aus Behördenkreisen hatte das zuständige Amtsgericht den suizidgefährdeten Mann vorläufig bis zum 8. Januar in die Psychiatrie eingewiesen. Die Geiselnahme war am 7. Januar. Es ist bislang unklar, wieso sich der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits wieder frei bewegen konnte. Staatsanwaltschaft und Polizei wollten sich mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen am Dienstag noch nicht zu den Hintergründen äußern.

Die Kreissporthalle in Lengerich wird von Schulen und Vereinen gleichermaßen genutzt. Volleyball, Hallenfußball, Einradfahren und Schulsport stehen auf dem Belegplan. Schon am Tag nach der Geiselnahme war die Sportstätte wieder freigegeben. Der Unterricht eines Sportkurses des Hannah-Arendt-Gymnasiums sollte dort am Nachmittag regulär stattfinden.

Das Gymnasium gehört zum Schulzentrum, das sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Turnhalle befindet. Auch Schülerinnen des Gymnasiums trainieren regelmäßig in der Einradgruppe und waren unter den jugendlichen Geiseln, bestätigte Schulleiterin Angelika Heitmann. Drei Mädchen seien am Dienstag nicht zum Unterricht gekommen. Ihre Eltern hätten sie zuhause behalten wollen. „Das müssen wir natürlich respektieren und danach schauen, wie wir sensibel mit dem umgehen, was die Kinder erlebt haben.“

Heitmanns Empfinden nach sorgte die Geiselnahme aber nicht für eine Hysterie bei Eltern und Schülern. „Glücklicherweise scheinen die Mädchen die Bedrohung nicht als solche wahrgenommen zu haben“, schildert sie. Dennoch sei der Vorfall Anlass dafür, über Gefahrensituationen neu nachzudenken. Notfallpläne für Amokläufe und andere Bedrohungen müssten erneut auf den Prüfstand.



Auch bei Vereinen und Eltern in Lengerich sei eine Diskussion über verschärfte Schutzmechanismen für Sporthallen entbrannt, sagt Eckhard Haverkamp. Sollten Sporthallen während des Trainings künftig abgeschlossen sein?

Sein Verein will den Trainingsbetrieb noch in dieser Woche wieder aufnehmen. Es soll endlich wieder um den Sport und die Freude an der Bewegung gehen. „Vielleicht ist das der beste Weg den Schrecken zu verarbeiten.“



(Mit dpa)