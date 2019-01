Lengerich. Die Polizei hat im münsterländischen Lengerich einen mutmaßlichen Geiselnehmer festgenommen.

"An der Bahnhofstraße hat es nach ersten Erkenntnissen eine Geiselnahme gegeben", sagte eine Sprecherin der Polizei in Münster am Montagabend. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Augenscheinlich sei niemand verletzt worden. Die Polizei sei mit ausreichend Kräften vor Ort. Nord-West-Media hatte von einem großen Polizeieinsatz in Lengerich (Kreis Steinfurt) bei einer Sporthalle berichtet.