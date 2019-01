Lengerich. Die Polizei hat am Montagabend im münsterländischen Lengerich (Kreis Steinfurt) einen mutmaßlichen Geiselnehmer festgenommen. Er hat eine Übungsgruppe mit 43 Kindern und Jugendlichen sowie zwei Betreuerinnen bedroht. Die Polizei ermittelt weiterhin zu dem Motiv des Tatverdächtigen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Einzeltäter handelt. Er nahm am Montagabend in einer Sporthalle in der Bahnhofstraße in Lengerich (Kreis Steinfurt) 43 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sowie ihre beiden Betreuerinnen als Geiseln. Gegen 17.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von der Geiselnahme, etwa eine Stunde später konnten Spezialeinsatzkräfte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Steinfurt.

Keine verdächtigen Gegenstände gefunden



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge drohte der Täter damit, eine Bombe zu zünden. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat der Mann aus dem Kreis Steinfurt die Turnhalle und drohte damit, in der Halle deponierte Sprengsätze zu zünden", wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Polizei Münster zitiert. Allerdings hatte der Verdächtige demnach keine Waffen bei sich. Sicherheitshalber suchten Polizisten mit Sprengstoffspürhunden die Halle ab. Sie konnten jedoch keinen verdächtigen Gegenstand finden.



Nach einigen zusammenhanglosen Forderungen ließ der Täter laut Botzenhardt zunächst die Kinder und Jugendlichen gehen. Die beiden 23-jährigen Betreuerinnen konnten kurze Zeit später ebenfalls die Halle verlassen. Sie alle sind äußerlich unverletzt geblieben. Die Kinder und Jugendlichen wurden zunächst von der Polizei und Rettungskräften betreut und befinden sich seit dem späten Abend in Obhut ihrer Eltern.

Das Motiv des Mannes ist weiterhin unklar. Am Dienstag seien weitere Vernehmungen geplant, sagte ein Polizeisprecher, dabei werde auch der am Montagabend von Spezialkräften festgenommene Tatverdächtige weiter befragt. Auch die Aussagen der beiden Betreuerinnen, die mit 43 Kindern und Jugendlichen in der Halle gewesen waren, könnten wichtig sein, sagte er. Ob auch einige der Kinder befragt würden, sei noch unklar.





