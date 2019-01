Lengerich. Die Polizei hat am Montagabend im münsterländischen Lengerich (Kreis Steinfurt) einen mutmaßlichen Geiselnehmer festgenommen. Er hat eine Übungsgruppe mit 43 Kindern und Jugendliche sowie zwei Betreuerinnen bedroht.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Einzeltäter handelt. Er nahm am Montagabend in einer Sporthalle in der Bahnhofstraße in Lengerich (Kreis Steinfurt) 43 Kinder und Jugendliche sowie ihre beiden Betreuerinnen als Geiseln. Gegen 17.15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von der Geiselnahme, etwa eine Stunde später konnten Spezialeinsatzkräfte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Kreis Steinfurt.

Äußerlich ist keines der Opfer verletzt worden. Die Kinder und Jugendlichen wurden zunächst von der Polizei und Rettungskräften betreut und befinden sich seit dem späten Abend in Obhut ihrer Eltern.

Der mutmaßliche Täter bedrohte die Teilnehmer der Übungsgruppe. Warum er die Kinder als Geiseln nahm und warum er diese Sporthalle auswählte, ist laut Polizei noch unklar. Gegen 21.30 Uhr konnte die Polizei die Tatortaufnahme in der Turnhalle abschließen. Die Sperrungen rund um die Halle sind aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.



Die Beamten baten auf Twitter mehrfach darum, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.









Anzeige Anzeige