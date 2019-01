Gescher. In einer Wohnung im münsterländischen Gescher (Kreis Borken) haben Polizei und Rettungskräfte eine Leiche gefunden. Der Tote wies Stichverletzungen auf. Ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bereits am Samstagabend erhielt die Polizei Ahaus den Hinweis auf einen möglichen Unglücksfall in einer Wohnung in Gescher. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Die eingesetzten Rettungskräfte und Polizeibeamten fanden den Inhaber der Wohnung leblos in seinem Badezimmer. Die Leiche des 48-Jährige wies Stichverletzungen auf. "Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind derzeit ungeklärt, ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Mit den weiteren Ermittlungen ist daher eine Mordkommission des zuständigen Polizeipräsidiums Münster beauftragt", heißt es in der Mitteilung.

Die Mordkommission hat die Spurensuche und -Sicherung bereits begonnen und erste Zeugen befragt. Die Leiche soll zur Klärung der Todesursache obduziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Telefonnummer 0251/275-0 entgegen.